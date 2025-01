«Sé que, para trabajar en lo mío, tendré que irme fuera»

Jorge acudió ayer provisto de una carpeta con diferentes copias de su curriculum y su mejor ánimo a la Feria de Empleo de Marbella, el evento que organiza el Ayuntamiento una vez al año para poner en contacto a empresas y vecinos que buscan un trabajo o mejorar sus condiciones laborales.

En los próximos meses, terminará su formación en informática y ha empezado a buscar empresas en las que poder realizar sus primeras prácticas para abrirse un camino en el mercado laboral.

Pero, a pesar de su entusiasmo y a estar dispuesto a adaptarse a los que le ofrezcan para seguir en Marbella, es consciente de que, probablemente, antes o después deberá dejar la ciudad.

«Me gusta Marbella pero también me gusta lo que hago. Creo que, para dedicarme a aquello en lo que me he formado, deberé buscar otros sitios», señaló.

Empleos poco cualificados

Como Jorge, cientos de jóvenes de Marbella con formación se ven impelidos a dejar un municipio cuyo mercado laboral se caracteriza por empleos poco cualificados y temporales vinculados al turismo y sueldos escasos ante los disparados alquileres de las viviendas.

Algunos de ellos fueron parte de las 5.000 personas que tenían previsto acudir a un evento en el que 120 empresas -la mayoría, hoteles, restaurantes, negocios de ocio o grandes superficies comerciales- ofertaban cerca de 2.000 puestos de empleo.

Saúl, que a sus 20 años estudia un ciclo superior de informática, buscaba con poco éxito una empresa en la que poder poner en práctica aquello que en lo que se está formando. «No hay casi ninguna empresa que trabaje el área de informática. Soy de Marbella, pero no me importaría trabajar en otro lado», apuntó.

Alejandro, compañero de clase de Saúl y con el que acudió a la feria de empleo, también se mostró abierto a dejar la ciudad, «sobre todo ahora que se puede trabajar en remoto».

Fernando, un joven de 21 años que acaba de terminar un grado medio de administración de empresas y finanzas, no había encontrado a media mañana en la feria de empleo ninguna propuesta que le llagara a convencer.

«Mi idea es trabajar en Marbella. Pero si me tengo que ir a Málaga o a otra parte, no me importaría. Quedarse a trabajar en Marbella es complicado, pero ¿quién sabe?», se preguntó.

Javier, de 19 años y con un título de electricista que obtuvo en un curso privado, se interesó por una de las empresas relacionadas con su sector que participaban en la feria. «Me dan buenas expectativas. Siempre hay posibilidades de quedarse en Marbella. Tiene su dificultad, pero yo creo que sí», añadió.

Mauricio, de 20 años y con un grado medio en marketing y comercio, aseguró que su objetivo es crecer como profesional, para lo cual estaría dispuesto a hacer las maletas. «Yo, por crecer, me da igual Marbella, Málaga o cualquier parte de España. Iría», agregó.

En opinión de Elena del Castillo, del grupo de restauración Dani García, el precio de la vivienda es uno de los grandes problemas para trabajar en Marbella. «Competimos con los precios que pagan los turistas y es complicado», apuntó la representante del grupo de restauración del conocido chef marbellí y que ofrece alojamientos a sus empleados.

Lo importante, la actitud

Parte de las empresas que contaron con mostrador en la feria de empleo destacaron la importancia de la «actitud y las ganas de aprender» de los candidatos ante una oferta laboral, más incluso que la formación, los idiomas o la experiencia.

Álvaro Reyes, representante de la firma de alquileres vacacionales de la Costa del Sol Royal Suites, señaló que «busco a personas que tengan actitud y ganas de aprender». «Es verdad que se valora la experiencia, porque lo que no tienes que enseñar es tiempo que te ahorras, pero, sobre todo, la actitud», señaló tras el mostrador de la firma de viviendas vacacionales.

La representante del grupo de restauración Dani García, Elena del Castillo, aseguró que «lo más importante es la actitud y las ganas, antes que la formación».

Suscríbete para seguir leyendo