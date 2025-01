"Queremos que el hotel respire cultura en cada rincón en este aniversario"

¿Qué podemos ver en la muestra del pintor Rafael Cerdá con la que se inauguran las exposiciones del hotel en 2025?

Se trata de ‘Espacios urbanos’, una muestra de 14 obras figurativas en la que Cerdá retrata seres anónimos que deambulan por espacios urbanos. El artista ofrece una extraordinaria plasmación de una singular mirada. En este 2025 vamos a contar también con artistas como José María Llobell, Paula Vincenti o Jorge Bocardo.

¿Cómo surge la idea de dotar al hotel de una oferta cultural?

Mi madre ha sido toda su vida una gran aficionada a la música y al arte. Tenía una galería de arte en el centro urbano de Marbella. Por ello, queríamos continuar con esa parte cultural en un hotel tan familiar como el Lima. Hasta ahora, acogemos la muestra de un artista cada mes, pero, a partir del año 2026, albergaremos a un artista cada dos meses

¿Y cómo empezaron las actuaciones musicales?

Teníamos la idea de, con el tiempo, celebrar actuaciones musicales. Pero, cuando comenzábamos a salir de la pandemia del Covid, invité a Jota (líder del grupo granadino Los Planetas) a pasar en el hotel unos días y me regaló él, con Natalia Trueno, un concierto. Fue un concierto para 18 personas, algo que el público no olvidará nunca. También intervinieron artistas de Marbella. En ese momento, se precipitó todo porque empezar el ciclo de actuaciones con este artista es una privilegio.

Y, desde entonces, la música ha pasado a formar parte del hotel.

Con el transcurso del tiempo han tocado en la terraza del hotel, Fernando Alfaro, Pájaro, Apartamentos Acapulco o El Hijo Ingobernable. Hemos hecho hasta el momento 56 conciertos y este año será la sexta temporada. Contaremos con La Bien Querida; The New Raemon; Daga Voladora, que tiene un disco muy bueno; Marcelo Criminal; o Maga. En total, serán unos 15 o 16 actuaciones musicales.

¿Alguna sorpresa prevista por el 60 aniversario de la apertura del hotel?

Tenemos previsto hacer un concierto para la ciudad de Marbella. Queremos organizar un evento de mayores dimensiones que los conciertos que celebramos en la terraza. Tenemos previsto que un grupo musical actúe desde uno de los balcones del hotel hacia la calle, donde se concentrará el público. Queremos celebrarlo, más o menos, por el mes de mayo. También queremos hacer proyecciones de documentales o presentaciones de libros. El objetivo es que el hotel respire cultura en todos sus rincones.

¿Qué aporta la oferta cultural a un hotel?

Conseguimos que el establecimiento sea la casa de todos, no sólo del cliente que viene a dormir. Marbella suena por otras muchas cosas, pero no es habitual que un establecimiento hotelero acoja ciclos de música, mucha de ella, alternativa. Hay quien reserva habitación en función del grupo que traemos. Mi abuelo (que puso en marcha el hotel) quería que el establecimiento fuera la casa de Marbella y, con esa idea, ofrecemos esta propuesta.

¿Cómo valora el movimiento cultural de Marbella?

Hay grupos de la década de los 80 e inicios de los 90 de Marbella que aún se mantienen, que cuentan con décadas de trayectoria musical. Lo que no veo es que haya grupos que cojan ese revelo. ¿Por qué? No lo sé. No sé decirte la razón.

¿Cree que tienen espacio para expresarse?

Tenemos una Delegación de Cultura que trabaja muy bien y hay un no parar en la ciudad. Creo que en Marbella se hacen muchas cosas e interesantes. Tenemos, por ejemplo, el festival de poesía Marpoética, de una gran altura.

