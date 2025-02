Fernando González, el productor marbellí de artistas y cine

Fernado González se encontraba en su estudio de grabación cuando entró un hombre reservado y de aspecto tranquilo que estaba interesado en grabar un disco de música con diez canciones.

Días después de trabajo conjunto, el artista le reveló que contaba con más de 30 millones de discos vendidos y que había colaborado con Lenny Kravitz o Sarah Brightman. «¡Ostras! ¿Por qué no me lo has dicho antes?», preguntó el productor marbellí.

Kadim Al Sahir, uno de los artistas con más éxito de todos los tiempos entre el público árabe, grabó su disco en los estudios FherSoundStudios, que Fernando dirige en el popular barrio de Santa Marta, en Marbella.

Aficionado a la música, Fernando abrió, tras formarse en la materia, el estudio de grabación hace más de 20 años. Para ello, reformó el sótano del establecimiento en el que su madre regenteba una peluquería. Con el transcurso del tiempo, fue ampliando el local y adquiriendo mejores equipos de sonido y grabación.

«Cuando empecé, esto era un local cerrado», recuerda Fernando, que ha grabado anuncios de publicidad para compañías internacionales de videojuegos, grandes superficies comerciales y compañías de telefonía y de cine y entretenimiento de Estados Unidos.

También el actor y presentador de televisión Carlos Sobera utiliza los estudios de Fernando para grabar parte del progama First Dates, especialmente las imágenes en las que aparace su voz, pero no su imagen.

«Es un tipo muy sencillo y muy enrollado. Familiar, llano, campechano. Muy buena gente», señala el productor marbellí, que también ha trabajado con grabaciones del actor escocés Sean Connery, que durante años contó con una vivienda en Marbella.

Trabajos para Hollywwod

La aristócrata rusa Natasha Romanov, descendiente de la última dinastía de los zares de Rusia y afincada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años, cuenta también con un disco producido en los discretos estudios, prácticamente impreceptibles si se desconoce su ubicación; y también Yola Berrocal hizo sus apariciones en el mundo de la música de la manod e Fernando. «Es muy buena chica y muy humilde», indica Fernando, que ha producido para Rody Aragón o la artista británica Yazz y que se imagina, en un futuro, componiendo canciones de Maná, Amaral o Manuel Carrasco.

El productor marbellí ha trabajado también el doblaje de la serie estadounidense Hawaii 5.0 y del guión del actor Arnold Schwarzenegger en la película ‘Plan de escape’, que el actor estadounidense coprotagoniza junto a Sylvester Stallone.