El sindicato de enfermería exige más profesionales para el Costa del Sol de Marbella

Las enfermeras del Hospital Universitario Costa del Sol piden mejoras en las condiciones laborales a través de la incorporación de 78 profesionales. Achacan al método de contratación del SAS (Servicio Andaluz de Salud), que se hayan dejado de cubrir bajas, permisos y demás ausencias. La falta de personal está provocando una sobrecarga en las trabajadoras que puede derivar en que la calidad asistencial se vea mermada. Las áreas más afectadas son la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), ginecología, obstetricia, quirófano y urgencias.

Desde SATSE (Sindicato de Asistentes Técnicos-Sanitarios de España), alegan que el ratio de enfermeras es inferior al de hospitales con características similares que también son dependencia de la Junta de Andalucía. La UCI cuenta con una enfermera por cada tres pacientes, por debajo de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. En Ginecología y Obstetricia llegó a haber una única enfermera para 25 pacientes. Los retrasos en las salas de espera, un servicio de peor calidad y el agotamiento de las trabajadoras son algunos de los problemas sobre los que quieren concienciar.

Durante estas semanas, las enfermeras están portando pegatinas con diferentes mensajes reivindicativos: «Yo también soy víctima de los recortes», «Sin enfermeras, ¿quién te va a cuidar?», «Faltan enfermeras. La Consejería no pone solución» y «Sin enfermeras suficientes no hay seguridad del paciente».

No se trata de un problema particular de Marbella, a nivel nacional, existe un déficit de 100.000 enfermeras y una de cada cuatro se plantea abandonar el trabajo en busca de otro puesto con mejores condiciones. Son datos del Ministerio de Sanidad que también apuntan que harían falta entre 22 y 29 años para llegar al ratio medio de la Unión Europea. La situación preocupa en el gremio y desde SATSE no descartan manifestarse para seguir abogando por unas condiciones más adecuadas.

El cambio de régimen laboral a régimen estatuario provocó muchas de las disconformidades que presentan las enfermeras en cuanto a contratación y sobre todo a la hora de cubrir las bajas y ausencias. En algunos casos, estas ausencias se tratan de paliar a través de trabajadores del retén, con los que se intenta cubrir la mayoría de servicios, pero no siempre están disponibles por lo que las insuficiencias se mantienen en prácticamente todas las áreas hospitalarias.

Peticiones

Desde SATSE aseguran que para cumplir con las exigencias es necesaria la incorporación de 78 enfermeras. Por el momento, la campaña seguirá siendo informativa y de concienciación por parte de las trabajadoras, que no descartan protestas y manifestaciones más adelante. La política que restringe la contratación para sustituir ausencias está siendo una lacra considerable para la realización de los trabajos y para la conciliación de las propias enfermeras.

Se busca la sensibilización de los usuarios para compartir y transmitir las dificultades que atraviesa este colectivo. Un problema que vienen arrastrando desde el año 2022 pero que se incrementó a principio del 2024, desde el sindicato aseguran que no cesarán en sus exigencias hasta que los cambios sean reales y se mejoren las condiciones laborales de las enfermeras.

