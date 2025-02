Detienen a un jugador por agredir a sus rivales en un partido en Málaga

La violencia vuelve a ser protagonista en los terrenos de juego. Tras los tristes episodios que se dieron esta semana, al conocer el fallecimiento del abuelo que quiso defender a su nieto mientras arbitraba el partido, el fútbol malagueño es ahora el protagonista de un nuevo episodio de violencia.

El pasado domingo, en los campos de la federación malagueña, se disputó un partido entre el Miraflores City y el Banús FC. Tras varias acciones polémicas, al terminar el encuentro, los jugadores locales iniciaron una trifulca contra el equipo marbellí. Se sucedieron los golpes y el entrenador marbellí quiso intervenir. Tras recibir varias patadas y puñetazos consiguió levantarse, pero un último golpe en la cabeza le dejó convaleciente. Al terminar el encuentro tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico de Málaga junto a uno de sus jugadores que también había sufrido varias agresiones.

De nuevo la violencia coge protagonismo en el fútbol. Este diario ha conseguido hablar con el entrenador del Banús, Daniel Pacheco, que ha confesado que se encuentra bastante mal, que ha perdido varios dientes y que no siente su cara en estos momentos. Aparte, apuntaba lo siguiente: «Quiero agradecer a los rivales que sí que querían jugar el partido, esto ha sido una vergüenza y no debe tener cabida en nuestro fútbol, no hay respeto».

Denuncia

Desde el club marbellí han enviado los vídeos a la federación y han asegurado que interpondrán una denuncia. En el encuentro el árbitro dio por suspendido el partido ante lo sucedido y será la federación la que tome las medidas sancionadoras. No obstante, la policía tuvo que intervenir y la reyerta se saldó con una detención por lesiones. Se trata de uno de los jugadores del Miraflores City.

El presidente del equipo malagueño, Juan Carlos Villalón, ha asegurado que sancionarán ejemplarmente al jugador rechazando cualquier tipo de violencia. Eso sí, añadió: «La provocación también debería ser sancionable, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos».

Después del encuentro se jugaba un partido de benjamines. Los pequeños tuvieron que refugiarse para no atender al dantesco espectáculo que se estaba viviendo en el césped. Un ejemplo claro de lo que no debe suceder. Desde varios foros inciden en que hasta que no se den sanciones ejemplares, estos capítulos seguirán sucediendo.

Este episodio está adquiriendo dimensión nacional y ahora será la justicia y la federación quienes decidan las consecuencias que van a tener estos actos. El deporte ensuciado por una nueva pelea.

