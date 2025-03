Ecologistas y veterinarios, contra la caza de jabalíes con arcos en Marbella

Son varios los municipios, no solo en Málaga, sino a nivel nacional, que han tenido que suspender la caza de jabalíes con arco. Una solución, permitida por la Junta, para poner fin a las plagas de estos mamíferos pero que genera polémica sobre todo en el apartado moral.

Ecologistas en Acción son los que más están presionando para poner fin a esta técnica en Marbella. La ciudad cuenta con un servicio de arqueros hasta mayo del año 2026 por un valor de 62.000 euros, además con la posibilidad de prorrogarlos por dos años más.

Los argumentos de la asociación coinciden en su mayoría con los factores de riesgo que apunta el Colegio de Veterinarios en este aspecto.

Sufrimiento

El primero de todos es el sufrimiento del animal. Los arcos no son tan precisos como las armas de fuego, lo que puede causar un sufrimiento innecesario en los animales. Un jabalí puede ser herido, pero no muerto inmediatamente, lo que puede resultar en una caza prolongada donde el animal sufra durante un largo tiempo antes de morir. Este tipo de caza es considerado menos humano por muchos, ya que no garantiza una muerte rápida y limpia.

Otro de los factores a tener en cuenta es la falta de eficacia, los arcos requieren una gran destreza y precisión, lo que puede llevar a un mayor número de fallos o heridas mal infligidas.

Un grupo de jabalíes cruzando una carretera / EFE

A diferencia de los rifles, que tienen un mayor poder de impacto y pueden asegurar una muerte más rápida, los arcos tienen un alcance más limitado y una menor capacidad de penetración, lo que aumenta el riesgo de que el animal no muera de inmediato.

Impacto ecológico

No se exime de esta lista el riesgo de impacto ecológico, si bien los jabalíes pueden ser considerados una especie invasora en algunas áreas, su caza debe gestionarse de manera controlada para evitar desequilibrios ecológicos.

La caza indiscriminada, especialmente si no se realiza con métodos eficaces, podría afectar negativamente a los ecosistemas locales, alterando las cadenas alimenticias y otros factores ecológicos importantes.

La mayor parte del argumentario se basa en las lagunas éticas y morales que encuentran. Muchos ecologistas y veterinarios sostienen que la caza de animales con métodos que causan sufrimiento innecesario no es ética, independientemente de la especie. Esto es particularmente cierto si las alternativas más eficaces, como el control mediante armas de fuego o medidas de manejo poblacional, están disponibles.

Animales resistentes

Por último, a la hora de elevar las protestas han tenido en cuenta las condiciones del animal. Los jabalíes son animales fuertes y resistentes, lo que hace que la caza con arco sea aún más difícil y arriesgada, tanto para el animal como para el cazador. Las flechas pueden no matar al jabalí de inmediato, lo que aumenta las posibilidades de que el animal huya y quede herido de forma crónica.

Otra de las soluciones que se aportan es el control por esterilización / L.O.

Por estas razones, muchos veterinarios y ecologistas abogan por métodos de caza más rápidos y eficientes que minimicen el sufrimiento animal y sean más adecuados para el manejo responsable de las poblaciones de jabalíes. Desde los dos colectivos aseguran que existen métodos menos lesivos que podrían frenar estas plagas. Por ejemplo, el uso de rifles y armas de fuego con munición adecuada puede ser más preciso y efectivo para asegurar una muerte rápida e indolora en los jabalíes. Las armas de fuego tienen mayor capacidad de penetración y una mayor precisión, lo que permite un control más eficaz y una menor posibilidad de que el animal quede herido de forma crónica.

Otra de las soluciones que se aportan es el control por esterilización, este es un enfoque más innovador y ético en algunos lugares, que consiste en la esterilización de los jabalíes para evitar su reproducción.

El Ayuntamiento de Marbella tendrá que decidir si continúa o no con esta práctica.

