«Queremos trasladar Los Monteros de los 70 al siglo XXI, respetando su esencia»

El establecimiento hotelero, de cinco estrellas y uno de los más emblemáticos de la Costa del Sol, el Hotel Los Monteros ha retomado su actividad tras meses cerrado al público para afrontar una ambiciosa reforma. Cuenta ahora con 195 habitaciones, de las que 60 son de tipo suite; un salón de eventos y reuniones con capacidad para 250 invitados; y una oferta gastronómica que dirige el chef malagueño con una estrella Michelin José Carlos García

¿Qué cambios hay en el nuevo Los Monteros respecto al que conocimos en la Costa del Sol antes de la reforma?

Su esencia se mantendrá, pero queremos coger Los Monteros de la década de los 70 del siglo XX para traerlo a la actualidad. Es una versión renovada, pero el cliente que conocía Los Monteros de toda la vida recordará ese hotel pero como si hubiera nacido hoy. Afronto esta nueva etapa con mucha ilusión y con mucho respeto por el legado de un hotel tan emblemático como Los Monteros.

¿Qué aporta la marca Kimpton, que gestiona el establecimiento?

Frescura, genuidad, tendencias, diseño y una renovación muy actual pero sin perder de vista la historia del hotel. Cambiamos el lujo clásico del hotel por el nuevo lujo, más desenfadado, más casual.

¿Maneja algún tipo de previsiones de ocupación para el primer año de funcionamiento del establecimiento?

Este hotel ya tiene un nombre y un posicionamiento, lo cual nos ayudará mucho. Auguro una temporada de verano muy buena, pero necesitamos unos meses de rodaje. La temporada será una incógnita, aunque confío en que sea mejor de lo esperado. Espero estar entre el 50 o el 60 por ciento de ocupación, pero la temporada de verano será muy buena.

¿Cómo valora la competencia a la que tiene que tiene que enfrentarse?

La competencia en Marbella es muy buena, lo que siempre es positivo, ya que nos ayuda a crecer y hace que el destino crezca también. Hoteles como Puente Romano o Marbella Club hacen que Marbella se posicione en el ámbito mundial. También han llegado a la ciudad productos más actuales, modernos, como el Club Med, que también nos ayudarán a competir en esa liga.

¿Qué aporta Los Monteros a ese plantel de hoteles?

Traemos un tipo de hospitalidad diferente. Contamos con un concepto más fresco, más renovado, más relajado. Y, sobre todo, traemos el nuevo lujo, con experiencias muy personalizadas. De nuestra mano, el cliente conocerá Marbella.

¿Qué opinión tiene del destino Marbella?

Marbella está muy bien posicionada en el ámbito mundial del lujo. Es un destino que no sabría cómo definirlo porque lo tiene todo y no tiene nada. No es una ciudad grande que lo tenga todo, pero tiene de todo. Y, además de su atractivo a nivel internacional, también tiene atractivo en el ámbito nacional.

¿Cómo valora el estado de las playas de Marbella?

Tiene que haber un plan para mejorarlas. Los hoteles tenemos que juntarnos y trabajar con el Ayuntamiento para ver cómo las playas pueden tener un poco más de vida, ya que le darían un plus a todo lo que ofrece el municipio. Hay muy poquito espacio de arena. Es verdad que nos beneficia el que igual las playas no sean el reclamo porque la gente en Marbella hace mucha vida en los clubes de playa de los hoteles y es uno de nuestros puntos fuertes. Pero nos gustaría poder combinar ambas cosas.

¿Cree que la oferta de uso turístico complementa la oferta hotelera o compite con ella?

Buena pregunta. Creo que, por un lado, nos complementa porque hay una parte residencial que invierte y también vive el hotel. También es cierto que te puede penalizar un poco. Nosotros no sólo ofrecemos camas; también una experiencia 360 y eso nos diferencia.

¿Se ha encontrado en la situación de que posibles empleados de Los Monteros hayan tenido que declinar el trabajo al no poder pagar los alquileres de Marbella?

Es algo que pasa mucho en Marbella. Incluso para mí, cuando llegué, buscar alojamiento para todo el año es difícil porque todos los alojamientos son temporales con precios escandalosos. Nosotros hemos traído a algunas personas de fuera de Marbella. Han tenido suerte, pero se han encontrado con muchas dificultades. Este tema nos puede frenar para conseguir personas que vengan de prácticas.

La asociación de empresarios hoteleros denuncia la subida del IBI que ha aprobado el Ayuntamiento de Marbella para 2025. ¿Apoya rebajar el tributo?

Por supuesto. Los hoteles aportamos mucho y necesitamos apoyo y ayuda, sino, al final las cosas no salen. Aportamos mucho a las ciudades y a España. El país vive mucho del turismo, por lo que es importante que también tengamos nosotros ese apoyo y esa ayuda con el tema del IBI.

