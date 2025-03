Quirónsalud incorpora un enfoque innovador contra el envejecimiento

El hospital Quirónsalud Marbella señala que más del 33% de la población es mayor de 55 años y que, en 2030, la cifra superará el 40%.

En este contexto, el centro sanitario marbellí incorpora tratamientos de medicina ortomolecular, que cuenta con un innovador enfoque capaz de desentrañar los secretos del envejecimiento en las personas.

«Nuestra mirada parte de la base de que cada persona es única y, por l o tanto, sus necesidades de salud y belleza también lo son. Evaluamos de manera detallada la genética y el perfil bioquímico de los pacientes, permitiéndonos diseñar tratamientos específicos que aborden sus necesidades de manera integral», explica la jefa del servicio de Medicina Estética del centro sanitario Quirónsalud Marbella, Mayca González Marín.

Con más de 20 años de experiencia en este campo, la experta considera que la clave es anticiparse a la aparición de los síntomas y ampliar la mirada de la medicina convencional.

«En las fases iniciales de la enfermedad, donde ya se están produciendo alteraciones, una analítica al uso no lo refleja y, por lo tanto, la medicina tradicional no interviene debido a que no hay una sintomatología. Sin embargo, una mirada precisa desde el punto de vista ortomolecular puede informarnos de una alteración de los enzimas o un estrés oxidativo y nos ofrece la posibilidad de abordar el problema de salud desde la etapa inicial con mejores resultados», señala la experta de hospital Quriónsalud.