La mujer asesinada en Marbella denunció por malos tratos a su pareja en Euskadi en 2022

El hombre detenido como presunto autor de la muerte de Pilar A.P., la mujer de 50 años cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia el pasado fin de semana en un solar de Marbella, ingresará hoy mismo en prisión provisional comunicada y sin fianza por orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de esta misma ciudad. Según fuentes judiciales, el investigado, de origen búlgaro, se ha acogido a su derecho a no declarar y se le investigará por un delito de homicidio doloso.

Por otro lado, la investigación de la Policía Nacional ha revelado en las últimas horas que Pilar denunció a su pareja por un supuesto episodio de malos tratos en 2022 en Euskadi, donde ambos seguían empadronados -ella en Galdácano (Vizcaya ) y él en Vitoria- y donde llegaron a tener su residencia antes de trasladarse a la Costa del Sol. Según fuentes cercanas al caso, esa denuncia la tramitó la Ertzaintza, cuerpo autonómico que allí tiene las competencias de seguimiento a las víctimas de violencia de género a través del Sistema EBA, el equivalente al programa Viogén, que cuenta con una base de datos propia.

La información que ha trasladado la policía vasca a la Policía Nacional es que aquella denuncia provocó que Pilar entrara en el programa de protección EBA, pero no por mucho tiempo, puesto que el caso se cerró judicialmente al no querer la víctima continuar con el procedimiento. En definitiva, la mujer no contaba con ningún tipo de seguimiento y, por tanto, tampoco medida de protección en vigor alguna.

El crimen, que se conoció el pasado sábado, se produjo en el descampado que hay detrás de la gasolinera Madese de la N-340, una zona que la pareja, que vivía en un vehículo, frecuentaba mucho porque ejercían allí de aparcacoches para subsistir.