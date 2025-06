«El estadio de fútbol de Marbella será un referente de modernidad»

«El estadio de fútbol del Marbella F.C. será el hogar del club, pero también un referente de modernidad de los estadios deportivos en el mundo».

El representante del Marbella F.C., Esteban Granero, destacó ayer la transformación que, en su opinión, experimentará el municipio tras las construcción del feudo del equipo local, una infraestructura que, además de albergar un campo de fútbol con capacidad para 10.000 espectadores, contará también con un centro de alto rendimiento, un hotel de 90 habitaciones, mil plazas de aparcamientos y una zona comercial y de restauración.

El estadio se construirá en la misma parcela que alberga el actual -que será demolido-, que cuenta con una superficie de 45.000 metros cuadrados de superficie y está ubicada en el centro urbano de Marbella.

«Una instalación en el centro de la ciudad de este nivel merece que se pueda utilizar a diario y por todos los vecinos de Marbella, no sólo una vez cada 15 días para albergar un partido de fútbol», señaló Granero, que firmó la concesión demanial a través de la cual el Marbella F.C. se hace con la gestión de la demolición del actual estadio -cerrado en 2021 ante la amenaza de derrumbe- y la construcción y explotación durante 75 años del futuro equipamiento.

«Iniciar un proyecto para un estadio de fútbol desde cero no tiene sentido si no lo consideramos como algo global, como algo más que un partido de fútbol cada dos semanas. A eso le unimos que estamos en Marbella y que el estadio estará en el centro de la ciudad», agregó Granero.

Agilizar la construcción

Para el exjugador de fútbol del Real Madrid o del equipo local, «se trata de un proyecto imparable y el compromiso es acelerar para poder inaugurar lo antes posible el nuevo estadio con un partido del Marbella F.C.».

El Marbella F.C. ha utilizado a su fundación para hacerse sin concurso publicó un proyecto que generará el 0,2 por ciento del PIB de la provincia de Málaga y cuya inversión rondará los 115 millones de euros, para lo cual la entidad deportiva contará con el apoyo del grupo empresarial Best11 Group, que aglutina a diferentes firmas vinculadas con la tecnología o el deporte y fundada, entre otras personas, por el propio Granero. En ese grupo empresarial aparece Best of You, una empresa de representación de jugadores que gestiona el Marbella F.C.

La entidad deportiva asegura que los beneficios de la explotación del estadio revertirán en los fines de la fundación, como fomentar el deporte base en Marbella o potenciar la imagen turística de la ciudad.

Para la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el estadio «marcará un antes y un después en la ciudad, que apostó de manera rotunda por tener una gran infraestructura deportiva». «El equipamiento será mucho más que un estadio de fútbol. Será un motor económico y social», agregó.

Suscríbete para seguir leyendo