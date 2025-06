Marbella limita la circulación de bicis y patinetes en el paseo marítimo durante el verano

Los peatones tendrán prioridad frente a las bicicletas, los monopatines y patinetes en la movilidad de los espacios públicos de Marbella y San Pedro Alcántara durante los meses de verano. El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado un bando que regulará el uso compartido de espacios entre peatones, bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) en nueve sectores diferenciados del municipio durante la temporada estival, ha anunciado el portavoz municipal, Félix Romero, junto al director general de Movilidad, Baldomero León.

La medida, que se ha llevado este martes a junta de gobierno local, tiene el objetivo de que "la circulación sea lo más fluida posible, priorizando al peatón, especialmente en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15 de septiembre por el incremento de población que se registra", ha explicado Romero.

Asimismo, ha precisado que "se ha creado un mapa que divide la localidad en áreas diferenciadas en el que se especifican las vías alternativas" y ha detallado que "esta información, junto a las normas de uso de los patinetes, se va a difundir a través de unos trípticos que se repartirán en distintas delegaciones y en los establecimientos hoteleros".

Restricciones de circulación de las bicis y patinetes este verano en el paseo marítimo de Marbella / L.O.

León, por su parte, ha concretado que se han establecido nueve sectores, el primero va desde Cabopino al puerto de La Bajadilla; el segundo discurre entre La Bajadilla y la calle Antonio Montero Sánchez; el tercero cruza la avenida Duque de Ahumada, desde la calle Rafaela Aparicio hasta la avenida Arias Maldonado; y el cuarto desde ese tramo hasta la calle Rafael Cea.

Asimismo, el quinto sector se prolonga hasta Río Verde; el sexto recorre el paseo marítimo Alberto Vidiella hasta la avenida Naciones Unidas; el séptimo se traza en la avenida Julio Iglesias; el octavo desde Playa del Duque hasta el río Guadaiza y el noveno cruza San Pedro Alcántara, desde Río Guadaiza hasta la avenida del Mediterráneo.

Por otra parte, Romero ha indicado que el Ayuntamiento va a mejorar este año el servicio de autobús gratuito de Marbella a Starlite con una línea prácticamente circular que pasará a tener de dos a 15 paradas y estará en funcionamiento del 2 de julio al 24 de agosto. En este sentido, ha puntualizado que "la línea 10 tenía un punto de recogida de viajeros en la Alameda y otro en el propio festival y ahora recorrerá prácticamente el municipio".

Por esto, ha dicho, "creemos que las 4.000 personas que el año pasado la utilizaron se podrán multiplicar en esta edición, no solo los residentes que cuentan con la tarjeta y no quieran utilizar su vehículo particular, sino cualquier turista".

El portavoz municipal, Félix Romero, y el director general de Movilidad, Baldomero León / L.O.

El portavoz ha especificado que "habrá 12 expediciones al día, con un intervalo de cuarenta minutos entre cada una de ellas, y estarán operativas desde las 20.00 horas hasta las 6.00 de la mañana", al tiempo que ha resaltado que "es una iniciativa que viene a potenciar un evento que se ha convertido en uno de los principales reclamos de la localidad durante la temporada veraniega".

En otro orden de cosas, la junta de gobierno local también ha aprobado una nueva licencia urbanística para la conexión de la línea eléctrica de media tensión con la subestación de Lomas del Norte, en Nueva Andalucía, por un importe de 776.000 euros; y se ha dado cuenta de 19 resoluciones en San Pedro Alcántara producidas en el mes de mayo por un montante de dos millones; 36 en Nueva Andalucía por 3,2 millones y otro paquete en Las Chapas por un total de 800.000 euros.

Por último, se ha dado cuenta de una justificación de subvención nominativa en el ejercicio 2024 a la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Encarnación, Santa Marta, por un total de 10.650 euros.