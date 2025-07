Manuel Núñez: «Tenemos que demostrar que, frente al lujo, IU es útil para la gente normal»

El economista marbellí, Manuel Núñez, asume la dirección de Izquierda Unida en Marbella, quienes en las elecciones locales de 2027 tratarán de recuperar la representación en la Corporación municipal que perdió en los comicios de 2019.

¿Cómo afronta esta nueva responsabilidad?

Soy un jugador de equipo, así que lo asumo como una tarea de un militante más, como las que he realizado hasta ahora. Tengo mucha ilusión y mucha responsabilidad porque la asamblea de IU es importante en una de las ciudades más importantes de Andalucía. El reto es volver a ocupar un espacio que tiene cabida en Marbella y que está a la izquierda del PSOE. Volveremos a recuperar la representación local.

¿Será el candidato de IU en las elecciones locales de 2027?

No tiene por qué necesariamente. La candidatura se elegirá cuando llegue el momento. Ahora toca fortalecer nuestro espacio político. Estoy dispuesto a lo que decida la asamblea de forma colectiva.

¿Qué planes tiene para fortalecer ese espacio político?

Desde 2019, hemos sufrido un debilitamiento, incluso con la pérdida física de compañeros y compañeras. En primer lugar, tenemos que mostrar que IU es una organización que sigue aquí, con presencia municipal y posicionándonos en los principales temas de debate de la ciudad. Tenemos que demostrar también que somos una herramienta útil para defender a la mayoría social, la clase trabajadora de una ciudad con tantos contrastes. La gestión municipal está centrada en la esfera del lujo y la ostentación. También seguiremos trabajando de forma conjunta con colectivos y asociaciones para definir el modelo de ciudad que queremos.

¿Cómo es esa ciudad por la que trabajan?

Es una Marbella con unos mejores servicios públicos y con instalaciones públicas que brillan por su ausencia y con una gestión municipal enfocada a la gente normal y no tanto a la industria y el turismo del lujo. Un cambio de gobierno en Marbella pasa imprescindiblemente por que IU vuelva a tener representación local.

Impulsa Ciudad no concurrirá. ¿Qué lectura hace? ¿Les beneficia?

En las elecciones de 2019 y 2023 siempre defendimos que, lo ideal, era que sólo hubiera una alternativa en el espacio de la izquierda transformadora. A pesar de que lo intentamos, Impulsa Ciudad nunca quiso llegar a un acuerdo.

¿Volvería a pactar con OSP, tras la moción de censura de 2017?

IU siempre pacta sobre políticas concretas, medidas. Si OSP tiene un programa orientado en la dirección que necesita la ciudad, no habría que descartar un pacto. Lo que yo me pregunto es si OSP no se arrepiente de haber pactado con el PP.

¿Por qué lo dice?

Por la forma de gobernar que ha tenido el PP en la última legislatura y media con mayoría absoluta. OSP tendría ahora muy difícil volver a pactar con el PP dada la gestión que el Ayuntamiento hace de San Pedro.

¿Cuáles son, en su opinión, los principales problemas que aquejan a Marbella?

El principal es la vivienda. Si vemos la evolución de los precios por metros cuadrado, Marbella siempre aparece entre los primeros puestos. No es una dinámica nueva, pero se ha agravado en los últimos años ante la proliferación de las viviendas turísticas. Al mismo tiempo, buena parte del urbanismo que se promueve en Marbella son urbanizaciones de lujo o inmuebles a precios desorbitados.

¿Destacaría alguno más?

La falta de equipamientos públicos, que se simboliza en el estadio municipal de fútbol. Después de cuatro años (del cierre del campo de fútbol por riesgo de derrumbe), ni tenemos un estadio ni tenemos pista de atletismo. La falta de equipamientos de todo tipo es muy grande. No tenemos un espacio cultural multifuncional, el teatro municipal es pequeño; o nos faltan centros para personas mayores, muchos de los cuales son una cafetería con un salón.

¿Qué propone para facilitar el acceso a la vivienda?

Se tiene que adoptar un conjunto de medidas. Se tarda mucho en construir una promoción de viviendas a precios asequibles. Aún no se han entregado los inmuebles que se anunciaron en Nueva Andalucía en 2020. A corto plazo, se tiene que actuar sobre las viviendas turísticas, declarar a Marbella municipio tensionado para evitar que sigan subiendo los precios de los alquileres o emplear los tributos municipales, como el IBI o la tasa de basura.