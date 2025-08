Detenidos por nueve robos en apartamentos turísticos de Marbella

Se disfrazaban como turistas con los atuendos propios de las vacaciones. Bermudas, polos, gorras, gafas de sol, mochilas, bolsas y hasta maletas de ruedas para hacerse pasar como unos inquilinos turísticos más. Los dos ya están detenidos y en prisión tras atribuirles la Policía Nacional nueve robos con fuerza en apartamentos turísticos de Marbella en los que obtuvieron un botín de pertenencias y dinero superior a los 640.000 euros. La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este viernes de que los investigados estaban "altamente cualificados" en este tipo de asaltos, llegando a emplear distintas técnicas para acceder a los inmuebles.

Un gran número de denuncias en poco tiempo fue el punto de partida para los agentes del Grupo de Robos de la Comisaría de Marbella, que rápidamente detectaron un patrón que giraba en torno a apartamentos turísticos, un nicho en alza que inevitablemente atrae la atención de los grupos organizados dedicados a robar en viviendas. También comprobaron que los autores usaban mucho la técnica del resbalón, un método especialmente útil cuando la cerradura no está echada, ya que los cacos consiguen neutralizar el pestillo con una lámina similar a las radiografías o incluso con una tarjeta de crédito. Si era necesario, hacían pequeños forzamientos y escalaban muros de pequeña altura. "Los investigadores no descartan que utilizasen otras técnicas más sofisticadas como el bumping (golpe que hace saltar los pistones para girar la llave) el impresioning (crear la llave usando el propio bombín como molde), ya que algunos denunciantes manifestaron que habían cerrado la puerta completamente y al volver no observaron forzamientos.

Disfraz

Avanzada la investigación, los agentes verificaron que los ladrones se disfrazaban como turistas con los atuendos propios de las vacaciones, aunque en algunos casos simplemente usaban gorros y mascarillas para dificultar su identificación. Y que actuaban de noche, sabiendo a través de vigilancias durante el día que los moradores estaban fuera del inmueble. Antes de abandonar la vivienda asaltada, limpiaban las superficies de contacto para evitar dejar huellas. También utilizaban para desplazarse vehículos a nombres de terceros y documentación, a veces de familiares y otras falsificada, por lo que además de los robos con fuerza se les atribuye un delito de falsificación documental. Los dos detenidos han ingresado en prisión.