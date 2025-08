Ejemplo empresarial solidario y pionero de San Pedro

La sampedreña Remedios Nieto del Río siempre fue por delante de la época que le tocó vivir. Fue durante buena parte de sus 79 años de vida pionera en una sociedad y unos tiempos en los que difícilmente encajó. Referente durante décadas para muchos vecinos de San Pedro Alcántara y del resto del municipio, su recuerdo y admiración han comenzado a ocupar el vacío que, desde el miércoles, deja su desaparición al no poder sobreponerse a un derrame cerebral.

«Remedios es una persona irrepetible. Esa vitalidad, esa forma de estar, de luchar, de trabajar... No ha nacido otra persona igual. Será una persona irremplazable para San Pedro Alcántara», resume el concejal de Opción de Sampedreña Manuel Osorio, que trató a Nieto en los ámbitos políticos y benéficos de la localidad.

Nieto fue concejala en Marbella cuando la política era un terreno prácticamente reservado a los hombres; obtuvo una licenciatura universitaria y un doctorado en un momento en que las mujeres eran minoría en los estudios superiores; fundó una cadena de perfumería con cerca de 15 establecimientos desde Sotogrande hasta Torremolinos; en 1970 abrió una farmacia en San Pedro Alcántara; y puso en marcha las asociaciones benéficas Aspandem, que atiende a las personas con discapacidad, y Fundatul, para facilitar su inserción en el mercado laboral.

«Gracias a mi familia, que me ha aguantado todas las cosas que se me ocurren con más o menos ganas. Pero me ha aguantado. Sentirte arropada en las locuras de Remedios que luego se hacen realidad es muy importante», señaló la vecina de San Pedro, madre de cuatro hijos, abuela de ocho nietos y bisabuela, en el acto en el que se le reconoció como Ciudadana Honoraria, en 2021.

«Cuando empiezo a tratar con ella es en la época de Aspandem. Llego un día, me presento ante ella y me empezó a contar la historia de mis abuelos, de mi madre, de mi padre... conocía a todo el mundo», recuerda Osorio.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, subraya que Nieto fue «ejemplo e inspiración para muchos, con un compromiso social, un trabajo y una generosidad incansables».

«Su recuerdo seguirá vivo en cada una de las acciones con las que tanto ayudó a quienes más lo necesitaban. Promovió la inclusión, la cultura y la igualdad y fue una empresaria siempre presente en las causas solidarias», agrega.

La exconcejala del PSOE Ana Leschiera, exdelegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Marbella, destaca «su cercanía con los demás». «Era una persona que, tras conocerla, no te dejaba indiferente. Era imposible olvidarse de ella. Los vecinos de San Pedro pueden sentirse afortunados de haberla tenido. Fue una visionaria para su época», agrega la concejala sampedreña de una formación que reconoció la labor de Remedios Nieto con motivo del 8 de Marzo, Día de la Mujer, del año pasado.

Una sampedreña de Granada

Remedios Nieto Palacios (ese era su nombre real) nació en Granada en diciembre de 1945 y pasó su infancia y juventud en el municipio granadino de Lanjarón, donde su padre, Emigdio Nieto, ejerció como médico y erradicó la lepra en Las Alpujarras.

Se licenció en Farmacia en la Universidad de Granada, cursó estudios de Ciencias Biológicas y logró el doctorado gracias a una investigación sobre penicilinas sintéticas.

A inicios de la década de los 60, en plena eclosión turística del municipio, Nieto se trasladó a San Pedro Alcántara junto a su marido, Juan del Río, doctor en Farmacia y Química; y en 1970 ponen en marcha una de las farmacias más conocidas de la localidad y una de las primeras del municipio en contar con un sistema automático de dispensación de medicamentos.

A finales de la década de los 80, Nieto logró el título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria tras aprobar los exámenes del Ministerio de Obras Públicas y de la Facultad de Ingenieros de Caminos.

«Mi padre me decía "si eres fuente, tendrás que dar agua". Ya sabéis que tendréis toda mi agua», señaló Nieto en el evento en el que fue reconocida como Ciudadana Honoraria.

La fuente de ejemplaridad en la que convirtió su vida seguirá emanando durante décadas.