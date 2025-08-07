La ciudad de Marbella dedica una rotonda a la filántropa María Bravo

La empresaria y filántropa María Bravo cuenta ya con una rotonda con su nombre en Marbella, municipio en el que su Fundación Global Gift desarrolla buena parte de su labor social a favor de algunos de los colectivos más desfavorecidos.

La glorieta se encuentra en la zona de Sierra Blanca y da acceso a Casa Ángeles, el centro multifuncional de día en el que, desde 2021, la fundación que Bravo puso en marcha en Marbella impulsa buena parte de sus proyectos benéficos y organiza sus terapias y actividades.

El acto de presentación de la rotonda en homenaje a Bravo contó con la presencia de la actriz internacional Eva Longoria, embajadora de honor de la fundación y madrina de Casa Ángeles; el actor Amaury Nolasco; y la también intérprete y modelo Brigitte Nielsen.

«Para mi, Marbella es mi corazón, mi ciudad, donde me siento con paz y te das cuenta de lo bonita que es cuando sales fuera de esta localidad», señaló Bravo, que creó la fundación en 2013.

«Este reconocimiento no lo merezco yo, sino todas las personas que me han llevado a este camino, sobre todo, mi equipo y todos los voluntarios de Casa Ángeles», agregó.

Longoria calificó a Bravo como «una inspiración para mí y para cualquier persona». «Ver a María Bravo recibir reconocimientos como el de dar su nombre a una rotonda en Marbella me da mucha felicidad porque no hay nadie que se lo merezca más que ella», agregó.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), destacó que Bravo «representa los mejores valores» de Marbella. Realiza una incasable labor humanitaria», señaló.

La fundación imparte en Casa Ángeles unas 12.000 terapias cada año y atiende a cerca de 2.250 usuarios de unas 740 familias.

La fundación ha puesto en marcha en el propio equipamiento campamentos inclusivos de verano para cerca de 130 menores y cuenta con alrededor de 45 grupos de actividades inclusivas de natación, música, arte o socioemocionales.

La fundación cuenta con un equipo formado por 25 terapeutas y ha firmado convenios de colaboración con cerca de 20 asociaciones locales.

El colectivo organiza también cada verano la gala Global Gift, con la que recaudar fondos para sus programas y que se ha convertido en uno de los eventos más solidarios de la Costa del Sol.

La glorieta de Marbella con su nombre se suma a la plaza con la que el Ayuntamiento de Estepona reconoció a Bravo en el verano de 2021.