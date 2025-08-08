Gestionan 4.440 incidencias en las playas de Marbella en julio

El servicio de vigilancia y socorrismo de las playas de Marbella gestionó 4.440 incidencias en julio, ninguna de ellas de carácter grave. Del total de asistencias, cerca de 2.280 correspondieron al área de salvamento, en su mayoría intervenciones preventivas dirigidas a garantizar la seguridad de los bañistas.

En este apartado, las recomendaciones por bandera amarilla fueron las más frecuentes, seguidas de las relacionadas con bandera roja y la presencia de medusas. También se realizaron 24 rescates acuáticos, 18 de ellos, leves; y seis de carácter moderado.

En el apartado sanitario, se registraron unas 1.150 asistencias, entre las que destacaron las picaduras de medusa, con unos 810 casos, lo que supuso más del 70 por ciento del total de atenciones.

Además se atendieron heridas, quemaduras, mareos, crisis de ansiedad, picaduras de insectos y pequeños traumatismos.

También se realizaron 26 servicios con ambulancias y once traslados a centros hospitalarios, según los datos aportados por el Ayuntamiento.