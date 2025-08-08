La Mancomunidad suma a empresas locales a su marca verde

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol ha incorporado al colectivo empresarial CIT Marbella a su marca ‘Verdes por la naturaleza’, con la que potenciar la concienciación medioambiental de la comarca, con un convenio para que los empresarios desarrollarán campañas sobre la importancia de reciclar, separar de forma selectiva los residuos y proteger el entorno natural de Marbella.

El acuerdo, en el que también figura la empresa concesionaria del servicio de tratamiento de residuos y recogida de envases ligeros, papel y cartón de la Costa del Sol, Urbaser, se produce en un momento en el que la Unión Europea obliga a las administraciones públicas a que, para 2035, sólo el diez por ciento de los residuos se depositen en los vertederos, por lo que el convenio está orientado a transformar los desechos en recursos.

«Necesitamos alianzas como esta. La implicación del tejido empresarial es clave para avanzar hacia una sociedad más sostenible. El acuerdo nos permite acercar herramientas y conocimiento a quienes tienen un impacto directo en la vida urbana», señala el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Manuel Cardeña.

El vicepresidente del CIT, Francisco Moreno, destaca que las empresas entienden que la sostenibilidad «no es sólo una responsabilidad, sino una oportunidad para mejorar su competitividad y reputación y con esta colaboración, avanzamos en firme hacia un modelo comprometido con el entorno».