Más de 3.000 personas participarán en la organización del Ironman de Marbella

El Ayuntamiento asegura que "es el evento deportivo más grande de la historia de la ciudad, con un impacto económico y mediático estimados de 60 y 16 millones de euros"

Reunión de coordinación para avanzar en los preparativos del campeonato del mundo de Ironman 70.3

Reunión de coordinación para avanzar en los preparativos del campeonato del mundo de Ironman 70.3 / L.O.

Marcel Vidal

Marbella

Más de 3.000 personas entre la organización, el voluntariado, la logística y los equipos técnicos participarán en la prueba del campeonato del mundo de Ironman 70.3, que Marbella albergará el 8 y 9 de noviembre y que, por primera vez, se celebrará en España.

El dispositivo de seguridad contará cada día con más de 130 policías locales, además de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, voluntarios de Protección Civil y servicios de emergencia. El número de personas movilizadas hará de la prueba el evento deportivo de mayor envergadura que Marbella ha albergado en su historia.

El recorrido de la prueba discurrirá por Cártama, Coín, Monda y Ojén, además de Marbella.

El Ayuntamiento prevé que el evento tenga un impacto económico de unos 60 millones de euros; y mediático de unos 16 millones. Marbella cuenta con la experiencia y la preparación necesarias para afrontar un acontecimiento de esta magnitud, que requerirá la implicación de todas las delegaciones municipales», señala el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes.

