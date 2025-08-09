La inversión estadounidense en la Costa del Sol, en máximos históricos

Con una inversión total en el Triángulo de Oro -Marbella, Estepona y Benahavís- que ha superado los 3.200 millones de euros en 2024, un 20% más que en 2023, los inversores estadounidenses incrementan su presencia en la Costa del Sol y alcanzan así máximos históricos.

Según la decimonovena edición del informe sobre riqueza y tendencias en inversión privada de la consultora inmobiliaria Knight Frank, Informe sobre la Riqueza 2025 (The Wealth Report 2025, en inglés), el capital procedente de EEUU invertido en Marbella ha crecido un 34% en 2024.

Los extranjeros son los responsables del 82% de las operaciones inmobiliarias de más de un millón de euros que se realizan en Marbella, el municipio español con mayor porcentaje de compradores internacionales en el sector de lujo, y los estadounidenses están entre los cinco primeros países compradores.

Estos datos consolidan al americano como uno de los principales mercados inversores en esta ciudad del litoral malagueño, solo por detrás de Reino Unido y Alemania, según el informe de Knight Frank.

Por otro lado, los compradores españoles han invertido más de 650 millones de dólares en activos residenciales en EEUU en 2024, siendo el estado de Florida y la ciudad de Miami el principal destino, concentrando más del 30 % del volumen total.

Compartiendo inversores

Marbella y Miami comparten inversores, estilo de vida y una red creciente de intereses inmobiliarios y financieros, ha destacado un desarrollador de lujo del Golfo, DAMAC, durante la presentación en Marbella de uno de sus proyectos insignia en EEUU, The Delmore.

Se trata de una torre de doce plantas situada en el ‘triángulo de los multimillonarios’ en Surfside (Miami), que cuenta con 37 viviendas de entre 650 y 930 metros cuadrados, techos de tres metros de altura y garaje privado climatizado para tres vehículos por residencia, además de servicio de mayordomo personalizado.

La elección de Marbella para presentar The Delmore “no es casual”, ha señalado el empresario Pedro Román.

“Existe una simbiosis natural entre Marbella y Miami”, ha precisado Román, que comparten “un clima excepcional, arquitectura de vanguardia, entorno cosmopolita y una clientela internacional que busca excelencia y exclusividad”.