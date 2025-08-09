Recurren la reconversión de la residencia Tiempo Libre en un hotel

Una plataforma integrada por colectivos sociales y sindicatos recurrirá por las vías administrativa y judicial la licitación que impulsa la Junta de Andalucía para reconvertir la emblemática residencia Tiempo Libre, ubicada en Marbella, en un complejo hotelero y ceder su gestión a una empresa privada por un periodo de 75 años.

La Plataforma en Defensa de la Ciudad Residencial Tiempo Libre entiende que el Gobierno autonómico ha incurrido en «numerosas irregularidades» de tipo administrativo e incumplido diferentes aspectos de la normativa urbanística y sobre la protección de un recinto de 230 bungalós construido en la década de los 60 del siglo XX para proporcionar un emplazamiento vacacional para trabajadores que está incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

«La residencia Tiempo Libre no es un simple complejo vacacional. Es un símbolo de la historia social de Marbella, con una arquitectura de baja densidad perfectamente integrada en un paraje natural único, rodeado de dunas, pinares y playas. Un ejemplo de cómo lo público puede ofrecer calidad, dignidad y bienestar», señala el colectivo.

La plataforma tacha de «pelotazo urbanístico» los planes de la Junta para la residencia, una operación «de claro interés especulativo diseñada para convertir un espacio de uso colectivo en un negocio privado».

El colectivo acusa a la Junta y al Ayuntamiento de Marbella de gestionar «de forma negligente y abandonar sistemáticamente» la residencia para justificar su reconversión en un complejo hotelero.

«Sin inversiones, con el cierre de parte de los bungalós, reduciendo temporadas de apertura y servicios y recortando personal. Junta y Ayuntamiento tratan de engañar a la opinión pública aludiendo a supuestas pérdidas económicas», explica la plataforma.

Hoteles más caros

El colectivo destaca que la reconversión del complejo residencial se produce en un momento en el que, tras la pandemia del Covid-19, los precios de los hoteles han aumentado de tal forma que más de la mitad de la población de Andalucía no puede costearse una semana de vacaciones al año. «La residencia es más que ladrillos y estancias; es memoria y justicia social», señala.

La empresa que explote el complejo hotelero pagará a la Junta cuatro millones de euros al año, fondos que el Gobierno autonómico asegura que invertirá en financiar servicios públicos como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.