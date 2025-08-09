Reutilizan la poda para mantener el parque de Los Tres Jardines

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha un novedoso sistema de gestión sostenible de residuos vegetales en el mantenimiento del parque de Los Tres Jardines, ubicado en San Pedro Alcántara y uno de los recintos forestales urbanos de mayor extensión de Andalucía.

Los operarios han utilizado una biotrituradora de gran capacidad para astillar sobre el terreno los restos de poda del recinto. El material resultante se ha utilizado para hacer ‘mulching’ orgánico, un acolchado vegetal que devuelve el carbono al suelo para mejorar su estructura, retener la humedad y reducir la evaporación.

También favorece la actividad microbiana, enriquece la tierra con carbono orgánico y potencia la fertilidad natural del terreno, lo que facilita la aparición de una vegetación más sana, vigorosa y resistente.

«Este tipo de intervenciones demuestra que es posible conjugar el cuidado del medio ambiente con la optimización de los servicios municipales», señala el teniente alcalde de San Pedro, Javier García, que asegura que «la voluntad» del Gobierno local es impulsar actuaciones en este sentido.

El Ayuntamiento ha podado palmeras, plantas de gran porte y eucaliptos del parque. Por otra parte, el Ayuntamiento desarrolla un plan integral de mejora del parque, de unos 90.000 hectáreas de superficie, tras culminar la reparación del sistema de impulsión del riego, que presentaba averías graves debido a la antigüedad de las instalaciones originales.