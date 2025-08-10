Habilitan cien papeleras para mejorar la limpieza en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha incorporado cien papeleras en el espacio público para tratar de mejorar, en pleno verano, la limpieza del municipio, uno de los aspectos que más polémica suscita entre el equipo de Gobierno y los partidos políticos de la oposición.

Los modelos de las papeleras son más funcionales, resistentes «y adaptados a las necesidades actuales», señala el edil del área, Diego López.

«Una de las principales mejoras introducidas por estas papeleras es su diseño hermético, que evita la dispersión de residuos, limita la emisión de olores y mejora la higiene del entorno», agrega el concejal.

Las papeleras cuentan con una capacidad máxima de 120 litros, frente a los 50 de las instaladas hasta ahora, lo que permite duplicar el volumen de residuos que albergan.

También incluyen ceniceros integrados que permiten depositar colillas de forma segura y limpia, lo que, destaca López, contribuye a mantener en mejor estado las aceras, las zonas verdes y los espacios públicos.

Las nuevas unidades se están ubicado en la avenida del Mediterráneo, en San Pedro Alcántara; y en zonas de reciente apertura, como el entorno del pabellón municipal Sergio Scariolo, también en San Pedro.

«Esta intervención es una muestra del compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua del espacio público y con una localidad más limpia, accesible y sostenible», en opinión del delegado del Área.