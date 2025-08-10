"Los hombres me han puesto alfombras para que llegara al cargo"

¿Cuáles son sus primeras sensaciones tras ser nombrada presidente de la Agrupación de Cofradías?

Estoy muy ilusionada, pero también sé que es un cargo que exige responsabilidad. Tengo un grupo que me va a ayudar y que me lo hará todo muy fácil.

Es la primera mujer que ocupa el cargo. ¿Lo considera un avance? ¿Le da importancia?

Hay que darle la importancia que tiene. Ser la primera mujer presidenta de la Agrupación es, para mi, bonito y rompe con el estigma de que las mujeres, dicen, no quieren que estemos en algunos puestos. Tengo que decir que, eso, a mi no me ha ocurrido. Todos los hombres me han apoyado y me han puesto alfombras doradas para llegar adonde estoy. Esa estigmatización de la mujer en ciertos puestos, en mi caso, no ha sido así.

¿En qué situación se encuentra el colectivo que comienza a presidir?

Tenemos una Agrupación de Cofradías que ha estado liderada durante los últimos ocho años por Francisco Gil, tiempo durante el cual ha hecho un trabajo excepcional al frente del colectivo. Llego a la presidencia, además, en un momento en el que acaba de ingresar en la Agrupación una nueva Hermandad, la de la Amargura, muy joven. Creo que eso también servirá para darle un empuje y un color al colectivo. Será algo fantástico.

¿Cuáles son las principales necesidades que tienen las cofradías de Marbella?

La Agrupación cuenta con unas hermandades cada una de las cuales tiene su propia idiosincracia. Pero en unión, hacen lo bonito de la Semana Santa de Marbella. Entre todos podemos hacer que la Semana Santa siga creciendo. Las necesidades de las cofradías las tendría que decir cada cofradía. Yo vengo de la Hermandad de La Soledad. Seguiré siendo parte de La Soledad, me debo a ella.

Isabel Mata / L.O.

Estuvo ocho años como hermana mayor de La Soledad. ¿Qué lecciones aprendió en ese cargo que le puedan valer ahora?

Ha sido una de las mejores épocas de mi vida. Un regalo, un privilegio, una suerte. Lo mejor que he absorbido de ese cargo es que servir y ayudar a los que más lo necesitan es una de las mejores acciones que un ser humano puede hacer. Creo que servir al que más lo necesita debe ser una de las funciones principales de la Agrupación de Cofradías. Y así lo hacemos desde el economato que Francisco Gil inició hace dos años

¿Qué proyectos tiene para el economato?

Vamos a seguir luchando por ese bonito proyecto porque, como no puede ser de otra forma, tenemos que seguir ayudando. Funciona perfectamente con la ayuda de Bancosol y las hermandades. Queremos tener más alimentos, algo para lo cual quiero contar con la colaboración de los vecinos.

¿Y qué planes o proyectos tiene para desarrollar la labor de la Agrupación de Cofradías?

Como presidenta de la Agrupación, me debo a los hermanos mayores. Serán ellos los que propongan los retos que afrontará la Agrupación. Yo seré una servidora de los hermanos mayores. Organizaré, dirigiré, pero ellos serán los que decidan qué tipo de Agrupación tendremos.

De cara a la próxima Semana Santa, ¿baraja alguna novedad o algún cambio?

No tengo un proyecto todavía porque no me he sentado con los hermanos mayores para decidirlo. Una vez que haya jurado el cargo y nos sentemos para tener la primera reunión, veremos cuáles son los nuevos proyectos.

En las últimas semanas se han producido hurtos a agrupaciones religiosas de Marbella. ¿Cree que falta más vigilancia?

Los robos de este tipo, como otros, los veo inadecuados. Todo lo que se refiere a robos y hurtos, para mi, entra dentro de mi profesión. Pero me duele cuando se acerca a lo sagrado. Empatizo con esas hermandades que pierden muchas veces, no tanto la economía, como el sentimiento que hay detrás de cada objeto que se pierde. Hay un sentimiento detrás que rompe.

¿Hay adhesiones por parte de los jóvenes a las cofradías locales?

Sí, sin duda, hay muchos jóvenes nuevos, sobre todo desde la pandemia del Covid. Jóvenes que llegan con entusiasmo y ganas de trabajar. En el segundo año de pandemia, hicimos actos dentro de la iglesia. A partir de ese año notamos un gran acercamiento de hermanos, muchos de ellos, jóvenes.