Los Monteros, zona de parcelaciones

En los años cincuenta del siglo pasado el banquero Ignacio Coca compró la finca de Los Monteros. Fue asesorado por el ministro de Trabajo, amigo y socio además, José Antonio Girón de Velasco, conocedor de Marbella y Fuengirola. En aquel momento Los Monteros era propiedad de la viuda, residente en Fuengirola, Aurora González.

El ministro Girón se encargó personalmente del proceso creador de las infraestructuras necesarias para la futura urbanización: accesos, arboleda, suministro de agua o abastecimiento de electricidad. Pudiera parecer que iba a formar sociedad con el banquero, pero la amistad fue enfriándose. Se colocaron farolas a lo largo de la carretera, hasta Río Real, conocidas popularmente como ‘las farolas de Girón’.

El lugar se publicitó como «zona de parcelaciones Los Monteros, un gran núcleo urbanizado junto al mar». Ocupaba una superficie cercana al medio millón de metros cuadrados, ubicada entre los kilómetros 192 y 194 de la carretera de Cádiz. Se comenzó por establecer, mediante la prensa, una apología de la condiciones climatológicas y excelencias naturales, comparando con la Costa Portuguesa y la Costa Azul, para concluir con la superioridad de la Costa del Sol malagueña. Se aseguraba que los nórdicos se referían a la zona como «la sucursal del Padre Febo (dios Apolo)».

Los Monteros estaba integrado por una zona en torno al kilómetro 192 con 127.000 metros cuadrados y 350.000 en el kilómetro 194. A la entrada de la zona de la urbanización se colocó un gran indicador relacionando todo lo que se ofrecía en la parcelación.

Se prometía red de agua potable propia ilimitada con siete kilómetros de tubería a presión; riego por lluvia con reserva permanente de dos millones de litros; luz y teléfono; cinco kilómetros de carreteras asfaltadas con aparcamientos y accesos a la playa, con paseo marítimo de un kilómetro. Se anunciaba también un centro comercial, club, bar, piscina, motel, restaurante, oficina de viajes, capilla, clínica, farmacia y guardería infantil.

La venta de las parcelas comenzó el primero de diciembre de 1958, encargándose de esa tarea Mariano Vergara, que era el director la sucursal de Málaga del Banco Coca. Se llamaba la atención sobre los abundantes paseos, iluminados con mercurio. La vegetación abundante contaba con más de tres mil palmeras que habían sido traídas desde Elche. Más de un cuarto de millón de árboles integraban la frondosa vegetación, incluyéndose falsos pimenteros, mimosas, plátanos de indias, acacias, pinos y eucaliptus.

Se concedía importancia fundamental al agua, resaltándose el riego por aspersión y el millón seiscientos mil metros cúbicos de reserva permanente. El riego por aspersión se vendía como lo más vanguardista en el sector. Además, contaban con varios pozos para el caso de aumento inesperado del consumo.

La piscina reglamentaria estaba dotada de una sofisticada purificadora y zona acondicionada para los niños. Tenían la pretensión de levantar grandes chalets (’hotelitos’), un tipo de residencias que hasta el momento era casi desconocido en la Costa. Aseguraban que la «prestigiosa firma Banco Coca» pretendía poner en funcionamiento una urbanización única en la ruta Málaga a Cádiz, entre la carretera y el mar.

«Crear el mejor lugar turístico de España necesita un importante complemento: el de facilitar al turista pasajero y al propietario de chalets todo cuanto deseara para vivir unas vacaciones inolvidables, dotando a Los Monteros de todo aquello que se puede ofrecer en cualquier otro lugar del mundo, con la particularidad de que el sol, el cielo y el mar, unidos en una conjunción armónica e inimitable, no se puede improvisar por ahí fuera». Sin duda, se dejaba ver cierto toque chovinista propio de la época.

El Complejo Coca siguió creciendo con la inauguración en 1962 de un hotel de gran lujo. En 1965 se abrió un campo de golf y en 1973 el Instituto Médico Costa del Sol (Incosol), que contó en su inauguración con la asistencia del Jefe del Estado, general Franco, al ser uno de los promotores su yerno, el Marqués de Villaverde. Fue un centro médico avanzado y vanguardia del turismo sanitario.