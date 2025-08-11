La obra de emergencia de río Verde alcanza el ecuador de su ejecución

Las obras de emergencia para reforzar la seguridad del cauce del río Verde se encuentran al 50 por ciento de su ejecución, señaló ayer el Ayuntamiento de Marbella.

Las actuaciones para garantizar la seguridad en uno de los principales cursos fluviales del municipio y que, aguas arriba, cuenta con la presa de La Concepción se ejecutan «a buen ritmo y con resultados visibles en varios tramos del cauce».

Las obras que los operarios ejecutan en la actualidad se centran en la limpieza integral del cauce y sus márgenes, la retirada de restos y elementos inadecuados, la eliminación de barreras transversales que obstaculizan el paso del agua, la erradicación de especies exóticas invasoras y la reducción del cañaveral para favorecer la vegetación autóctona.

El cauce presenta vegetación y residuos acumulados que dificultan el flujo del agua y reducen la capacidad de desagüe y hacen que el riesgo de desborde del río se agrave en los momentos de desembalses de La Concepción o fuertes precipitaciones.

El Ayuntamiento anunció las actuaciones de emergencia semanas después de que, en marzo, unas fuertes lluvias anegaran una planta baja de un edificio ubicado en una urbanización próxima al río y la zona de aparcamiento.

La inundación obligó a los efectivos de emergencia a desalojar de madrugada a seis vecinos, que fueron reubicados en las plantas superiores del inmueble.

El agua afectó también a 20 vehículos que se encontraban estacionados en el aparcamiento.