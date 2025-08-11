Starlite da la cara por los más necesitados

Las estrellas de Starlite apagaron anoche las luces del escenario del festival de música que anima los veranos de Marbella y el resto de la Costa del Sol y uno de los más importantes de Europa, silenciaron voces e instrumentos musicales y cubrieron sus rostros con antifaces para pasar de incógnito y ceder su protagonismo a la solidaridad y a los colectivos más necesitados.

La noche mascarada en la que se convirtió la XVI edición de la gala benéfica del festival de música, uno de los eventos benéficos más relevantes de los estíos de la Costa del Sol, sirvió para recaudar fondos a favor de las fundaciones Niños en Alegría, que, desde hace 20 años, trabaja para mejorar las condiciones en las que se educan los menores; y Lágrimas y Favores, impulsada por Antonio Banderas (que no asistió a la gala por encontrarse rodando en Londres, pero que intervino por videoconferencia) y, que, en colaboración con Cudeca, vela por los pacientes de cáncer y sus familias y apoya a la UMA a través de becas, Cáritas y la Fundación Corinto.

La Fundación Niños en Alegría la creó la presidenta de Starlite, Sandra García-Sanjuán, y, durante su trayectoria, ha habilitado 26 escuelas primarias, capacitado a más de 2.400 docentes y ayudado a 75.000 estudiantes.

Durante el evento, copresentado por la modelo Valeria Mazza y la actriz Cayetana Guillén Cuervo, se reconoció al actor Kerem Bürsin, embajador de buena voluntad de UNICEF desde 2019 y que ha ayudado a concienciar a hombres y niños sobre la igualdad de género; y a la filántropa Lucy Dougthy, por su apoyo a hospitales infantiles en la República Dominicana, Londres y Edimburgo y su implicación con iniciativas educativas y de salud en África.

«Es un honor recibir este reconocimiento y estar aquí, en la gala de Starlite. Estoy feliz, soy afortunado», señaló el actor turco.

En la gala, que se celebró en la cantera de Nagüeles, se premio también a Begoña Arana, que ha facilitado refugio a personas vulnerables; el escritor Ismael Cala, por su trabajo a favor de menores y jóvenes de EE.UU y América Latina; y el empresario marbellí Pedro Rodríguez, por su colaboración con diferentes colectivos sociales.

«El premio que me entregan representa el trabajo de un equipo. Tengo la suerte de poder llegar a los hogares de millones de personas. Mi fundación nació de ahí. Noté que la educación tradicional me falló. Me dieron muchas cosas del mundo exterior, pero no me enseñaron a conocerme y quien no se conoce no puede cuidarse bien. El premio representa el trabajo de una década de la Fundación Ismael Cala», señaló el escritor.

Marilia Andrés, exintegrante de Ella Baila Sola; Los Alpresa; y Fátima Florez amenizaron una velada en la que se sortearon diferentes artículos, entre ellos la obra God Save the Queen, del pintor valenciano Jesús Arrúe.

Entre los invitados a la gala se encontraba Irene Villa, para quien la cita solidaria de Starlite es «obligada». «Es muy emocionante la cantera de Nagüeles, la música, la energía de este lugar. La gala es el evento solidario del año porque cuenta con muchas fundaciones. La gala Starlite ha recaudado muchos fondos benéficos gracias a que cada vez es más grande. Inlcuso personas que no pueden asistir hacen sus donaciones a través de la fila cero», señaló.