Caricaturistas denuncian que el Ayuntamiento de Marbella les impide trabajar

Los caricaturistas que trabajaban cada verano en el paseo marítimo de Marbella, en algunos casos desde hace más de diez años, denuncian que el Ayuntamiento se niega a concederles los permisos para seguir desarrollando su labor.

Los artistas, algunos de los cuales han realizado caricaturas de la Liga de Campeones de fútbol para la UEFA o para empresas como la que comercializa Coca-Cola, tachan de «injusto» que el Consistorio no les renueve las licencias para ejercer una actividad laboral «que no genera ruidos ni molestias a los vecinos y que cuenta con una importante aceptación entre los vecinos y turistas».

Los caricaturistas critican los «meses de desencuentros» con el Gobierno local y denuncian que uno de los artistas, empadronado en Marbella, fue expulsado por la Policía Local de la ubicación del paseo marítimo en la que, desde hacía más de diez años, desarrollaba su profesión.

«Estamos constantemente yendo a Barcelona o Madrid por trabajo, pagamos la cuota de autónomos los doce meses del año para hacer nuestra actividad artística. Únicamente y exclusivamente trabajos en esta actividad, de caricaturas. Y en la temporada estival, que aportaríamos a Marbella, nos tenemos que ir a otras localidades para trabajar porque el Ayuntamiento ni nos escucha», explicó Daniel Segarra, uno de los artistas afectados, ayer en la emisora local de la cadena Ser.

La Asociación de Caricaturistas Españoles (ACE) pide que a los artistas locales se les deje ejercer «libremente una actividad arraigada en Marbella, con una tradición importante y un notable valor cultural». «No entendemos los motivos de esta negativa sistemática al desarrollo de una actividad que suma a la oferta cultural y tuística de Marbella» agrega.

La asociación asegura que ha tratado sin éxito de contactar con el delegado de Vía Públical, José Eduardo Díaz. «Hemos solicitado reuniones, explicaciones y no hemos recibido respuesta alguna», agrega.

La ACE ha iniciado en la plataforma change.org la campaña ‘Apoya el derecho de los caricaturistas a trabajar en la vía pública de Marbella’ para recoger firmas en apoyo a los artistaslocales.

«Mientras organismos tan prestigiosos como la UEFA y empresas de reconocido nombre contratan los servicios de estos artistas para sus eventos, el Ayuntamiento les impide trabajar», señala la ACE, que califica a Marbella como una «triste excepcion».

El Ayuntamiento declinó ofrecer su versión sobre la situación en la que se encuentran los caricaturistas de Marbella.

Suscríbete para seguir leyendo