‘El Langui’ organiza un torneo de fútbol playa en San Pedro Alcántara

El artista Juan Manuel Montilla, más conocido como ‘El Langui’, impulsa la celebración de un torneo de fútbol playa en San Pedro Alcántara.

La VIII edición del torneo de fútbol playa Langui Cup Futplayuni se disputará el próximo fin de semana en la playa sampedreña de La Salida y congregará a cerca de 390 jugadores distribuidos en las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil.

Los partidos se celebrarán en jornada de mañana y tarde en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas.

El torneo se desarrollará en formato de grupos con eliminatorias y se otorgarán trofeos y medallas a los tres primeros clasificados y premios especiales a la equipación mejor diseñada, al máximo goleador de la competición y al equipo que menos goles encaje durante el torneo.

La competición que lleva el nombre del conocido actor y rapero se ha consolidado como una de las citas del verano en San Pedro Alcántara.

La playa de La Salida albergará también durante agosto la V edición del Campus Municipal de Fútbol Playa para menores de entre cinco y 16 años.

El objetivo de la iniciativa, que es de carácter gratuito, es fomentar la práctica del deporte al aire libre y en un entorno natural entre los menores del municipio y tratar de conciliar en verano la vida familiar y laboral.

El campus se desarrolla en dos pistas de fútbol playa y cuenta con monitores especializados y asistencia sanitaria.

