Marbella destina más de 400.000 euros en ayudas locales a asociaciones benéficas

El Ejecutivo municipal aprobó ayer en Junta de Gobierno Local una partida de más de 400.000 euros en el ámbito social para financiar diferentes convenios con asociaciones benéficas y la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Del total de los fondos, 260.000 euros se distribuirán entre ocho colectivos con acuerdos con el Ayuntamiento y 150.000 se repartirán entre diez proyectos sociales de asociaciones que han concurrido a una convocatoria de subvenciones. En los próximos días, el Consistorio publicará los listados de las entidades admitidas y excluidas y los requerimientos de subsanación.

Los fondos tienen como objetivo garantizar la cobertura a colectivos que velan por la infancia, las mujeres, las personas mayores, pacientes con enfermedades raras o colectivos en situación de dependencia.

Las ayudas forman parte de un montante global de 1,7 millones de euros que el Ayuntamiento destina a 23 convenios sociales y entre los que destacan los suscritos con Cruz Roja, con un importe de 443.000 euros; el programa de Garantía Alimentaria, con una cuantía de 180.000 euros; y Aspandem, con 263.000 euros.

«Derechos Sociales es una de las áreas prioritarias para la Corporación municipal porque son recursos que sufragan la labor de quienes trabajan por el bienestar de los vecinos de Marbella. Tenemos un compromiso del Consistorio con las entidades del tercer sector», señala la concejala del Área, Isabel Cintado.

