El PSOE de Marbella ve «injustificable» el retraso en la obra de la residencia de mayores

El PSOE calificó ayer de «injustificable» la demora en las obras de construcción de la primera residencia de mayores de carácter público que tendrá Marbella y que el Ayuntamiento ejecuta en el Trapiche del Prado.

«El Gobierno local está realizando una obra que se está eternizando en el tiempo. Y en estas actuaciones aún falta mucho trabajo por delante para que la residencia esté abierta», señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

La edil, exdelegada de Urbanismo entre 2015 y 2017, destacó que, debido a sus retrasos, el presupuesto de las actuaciones «se está multiplicando y llegando al tope legal para las contrataciones».

«La gestión de Ángeles Muñoz (la alcaldesa) es esta; venta de humo y, cuando acomete una obra, la eterniza en el tiempo y cuesta mucho más dinero para los vecinos de Marbella», agregó la edil, que pidió al Ayuntamiento que «termine ya la obra para que, cuando antes, podamos tener abierta la residencia de mayores».

Pérez recordó que la primera vez que Muñoz anunció el proyecto del geriátrico fue en el 2007 -llegó a poner la primera piedra de una obra que quedó durante años bloqueada por problemas de la empresa constructora- y que «casi 20 años después de esa promesa, la residencia no está hecho».

El Ejecutivo municipal señala que las actuaciones estarán finalizadas en el verano de 2026 y que uno de los dos edificios del proyecto se encuentra al 75 por ciento de su ejecución; el otro inmueble se encuentra entre el 45 y el 50 por ciento; y las obras de urbanización están al 20 por ciento.

El Gobierno local asegura que el de la residencia pública de mayores es un «proyecto emblemático y uno de los grandes compromisos» de mandato. «Es un equipamiento necesario para la ciudad», agrega el Ejecutivo municipal, que señala que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía formalizarán un concierto para la gestión del geriátrico.

El Ayuntamiento anunció en julio de 2024 que las obras de la residencia se encontraban al 85 por ciento de ejecución; y preveía su finalización en el último trimestre del año pasado y la puesta en marcha del equipamiento en el transcurso de este ejercicio.

El equipamiento, cuya inversión es de diez millones de euros, constará de un edificio ubicado en la zona norte de la parcela del Trapiche de tres plantas sobre rasante y un sótano en una superficie de unos 2.300 metros cuadrados.

En la parte oeste de la parcela, se ubicará otro edificio que contará con una zona de recepción y espera de visitantes; la cocina y el comedor; y espacio de lavandería, aseos y vestuario de personal.

