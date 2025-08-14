Comienzan las actuaciones para construir el futuro estadio de fútbol de Marbella

Los operarios de la empresa que derribará el Estadio Antonio Lorenzo Cuevas comenzaron ayer las primeras actuaciones para eliminar uno de los equipamientos más antiguos y de mayor capacidad de público de Marbella.

Una retroexcavadora empezó desde primera hora de la mañana a desbrozar el campo de fútbol del estadio, que presentaba maleza y rastrojos acumulados durante cuatro años sin actividad.

Partes del terreno de juego aún presentaban zonas calcinadas por el incendio que se declaró sobre el antiguo césped a finales de julio, a pesar de que el Ayuntamiento clausuró de urgencia el estadio en la primavera de 2011 después de que un informe alertara del riesgo de derrumbe de un equipamiento inaugurado en 1975 y que, durante sus años de funcionamiento, apenas recibió actuaciones de conservación.

Con la eliminación del campo de fútbol, paso previo a la demolición del equipamiento, desaparece parte de los momentos más brillantes del equipo local con sus diferentes denominaciones, como ascensos de categorías y diferentes temporadas en Segunda División; y del ocio del municipio, como los conciertos de Michael Jackson, Queen, Prince, Tina Turner o Dire Straits.

Las actuaciones de demolición del estadio se prolongarán, como máximo, medio año. A partir de entonces comenzará una plazo de unos dos años y medio, según la previsión del Ayuntamiento y de la propiedad del Marbella FC, para construir en la misma parcela de 45.000 metros cuadrados de superficie un estadio que «será un referente de modernidad», señala el representante de la entidad que gestiona el equipo ‘blanquillo’, el exjugador del Real Madrid Esteban Granero.

«Una instalación en el centro de la ciudad de este nivel merece que pueda ser utilizada a diario por todos los vecinos de Marbella y no sólo una vez cada quince días para albergar un partido de fútbol», señala el representante de la propiedad del Marbella FC, que gestionará el estadio durante 75 años.

El proyecto inicial contempla la construcción de un campo de fútbol con capacidad para 10.000 espectadores, un centro de alto rendimiento, un hotel de 90 habitaciones, mil plazas de aparcamiento y una zona comercial y de restauración.

La inversión para edificar el complejo deportivo y de ocio que, según las previsiones del la propiedad del Marbella FC, generará el 0,2 por ciento del PIB de Málaga rondará los 115 millones de euros.

«Un proyecto para un estadio de fútbol sólo tiene sentido si lo consideramos como algo global, como algo más que un partido cada dos semanas», señala Granero.