Mejoras en el paseo marítimo de San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado la renovación de más de 1.400 metros de barandillas, 120 metros de lamas de madera y 26 luminarias y la reparación de los desperfectos del albero en el paseo marítimo de San Pedro Alcántara, uno de los emplazamientos más transitados en verano por turistas y vecinos.

Las actuaciones han comenzado con el desbroce y la limpieza de la vegetación que ha crecido en los márgenes del tramo de la senda litoral que discurre por la localidad marbellí.

Una vez concluidos estos trabajos, los operarios sustituirán las lamas de madera que se encuentran deterioradas; repararán cerca de 1.400 metros de barandillas ubicadas entre la desembocadura del río Guadaiza y Puerto Banús y les aplicarán un barniz especial para protegerlas de la humedad y el salitre del mar; y reemplazarán ocho fustes de fundición e instalarán 18 luminarias LED, de bajo consumo.

Las últimas actuaciones consistirán en rellenar los huecos que las lluvias y el tránsito de usuarios han creado en la zona de albero del paseo marítimo.

