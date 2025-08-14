Playas
Mejoras en el paseo marítimo de San Pedro Alcántara
Las actuaciones han comenzado con el desbroce y la limpieza de la vegetación que ha crecido en los márgenes del tramo de la senda litoral
El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado la renovación de más de 1.400 metros de barandillas, 120 metros de lamas de madera y 26 luminarias y la reparación de los desperfectos del albero en el paseo marítimo de San Pedro Alcántara, uno de los emplazamientos más transitados en verano por turistas y vecinos.
Las actuaciones han comenzado con el desbroce y la limpieza de la vegetación que ha crecido en los márgenes del tramo de la senda litoral que discurre por la localidad marbellí.
Una vez concluidos estos trabajos, los operarios sustituirán las lamas de madera que se encuentran deterioradas; repararán cerca de 1.400 metros de barandillas ubicadas entre la desembocadura del río Guadaiza y Puerto Banús y les aplicarán un barniz especial para protegerlas de la humedad y el salitre del mar; y reemplazarán ocho fustes de fundición e instalarán 18 luminarias LED, de bajo consumo.
Las últimas actuaciones consistirán en rellenar los huecos que las lluvias y el tránsito de usuarios han creado en la zona de albero del paseo marítimo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La inversión estadounidense en la Costa del Sol, en máximos históricos
- Vuelven a sancionar a Djokovic por las obras ilegales de su vivienda en Marbella
- Los hombres me han puesto alfombras para que llegara al cargo
- Marbella albergará el primer ‘pool club’ del mundo de la marca Solana
- Recurren la reconversión de la residencia Tiempo Libre en un hotel
- Starlite da la cara por los más necesitados
- Avistado en Marbella un pez luna, uno de los peces más grandes del mundo
- Los Monteros, zona de parcelaciones