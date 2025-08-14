El PP critica en San Pedro Alcántara la actuación del Gobierno contra los incendios en España

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, lamentó en San Pedro Alcántara que «mientras España está ardiendo, las comunidades autónomas siguen al frente de los incendios y el Gobierno de España sólo actúa cuando se lo piden».

«España necesita un gobierno proactivo, que se ponga al frente de los problemas y ofrezca las ayudas antes que se pidan», agregó Bendodo en una comparecencia en la que trasladó el pésame a la familia de las dos personas fallecidas en el municipio madrileño de Tres Cantos y en León y en la que mandó un mensaje de ánimo a los heridos por los incendios y a las personas que los sufren.

Bendodo recordó que son 14 los incendios que asolan España en siete comunidades autónomas, «por tanto es un tema de extrema gravedad». «Las comunidades autónomas son las que están tirando del carro. Como siempre, este Gobierno de España está a lo de siempre, en que ‘si necesitan ayuda, que la pida’. Vuelve a ser la hoja de ruta de un Gobierno que no nos merecemos los españoles», apuntó.

«España ardiendo, las comunidades autónomas al frente de los incendios, catorce incendios en siete comunidades autónomas y el Gobierno de España sólo actúa cuando se lo piden. Paso lo mismo con la Dana de Valencia», añadió el dirigente del PP.

Para Bendodo, España necesita «un Gobierno proactivo, que se ponga al frente de los problemas y ofrezca las ayudas antes de que se las pidan». «Esto nos merecemos los españoles», agregó.

