Ampliarán el complejo ambiental de la Costa del Sol para mejorar su capacidad

La asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental aprobó ayer unas actuaciones para ampliar el complejo medioambiental de la comarca y mejorar su capacidad de vertido, a punto de llegar a su máximo.

Las obras, que contarán con una inversión que superará los 3,3 millones de euros, servirán para sustituir la celda cuatro de la planta de tratamiento ubicada en Casares y aumentar las dimensiones de la celda tres a través de dos actuaciones diferentes.

Una de las actuaciones se desarrollará sobre una superficie de unos 37.300 metros cuadrados y contará una partida de 1,4 millones de euros; y la otra se ejecutará sobre una extensión de 857.100 metros cuadrados, con una partida de 1,9 millones de euros.

«Con esta ampliación, garantizamos dos años y medio de capacidad» de vertido en la planta propiedad de la Mancomunidad de Municipios, señaló la delegada de la Oficina Técnica del ente supramunicipal, María Heredia.

La asamblea de la Mancomunidad de Municipios aprobó también la licitación del contrato para gestionar los Puntos Limpios con los que cuenta el ente supramunicipal en la Costa del Sol y que están ubicados en Mijas, Istán, Estepona y Manilva.

El contrato, que tendrá una vigencia de cinco años y un coste de 5,4 millones de euros, incluye también la prestación del servicio de recogida y tratamiento de los residuos a granel y de los considerados peligrosos de procedencia doméstica.

Entre los trabajos que tendrá que ofrecer la empresa adjudicataria del servicio figurarán el control de admisión de residuos en cada Punto Limpio, la regulación del horario de apertura o el registro de las cantidades y tipología de los residuos gestionados.

«Siguiendo la línea que venimos manteniendo de ser una comarca ‘verde’ y sostenible, la opción prioritaria de gestión de los residuos depositados en los Puntos Limpios será el reciclado. Cualquier otra opción de gestión para cada residuo en particular deberá ser previamente aprobada de manera expresa por la Mancomunidad», señaló el presidente del ente comarcal, Manuel Cardeña.

Por otra parte, la asamblea de la Mancomunidad aprobó, con los únicos votos del grupo ‘popular’, conceder la Medalla de Honor de la entidad supramunicipal al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

«Reconocemos así las inversiones de la Junta contra la sequía y para promover la sanidad y la educación en la comarca, como la ampliación del Hospital Costa de Sol», señaló Cardeña.

