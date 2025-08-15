Deporte
Vicente del Bosque, con el fútbol base de Marbella y San Pedro Alcántara
El técnico ha participado en la celebración del X aniversario de la Marbella Football Academy, entidad en la que cada verano entrenan más de 500 jóvenes
El seleccionador nacional Vicente del Bosque mostró, en un acto en San Pedro Alcántara, su apoyo al fútbol base del municipio.
El técnico con el que España ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 participó, en el Estadio Municipal Antonio Naranjo de la localidad marbellí, en la celebración del X aniversario de la Marbella Football Academy, una entidad en la que cada verano entrenan más de 500 jóvenes a través de diferentes actividades.
En las últimas semanas de agosto, la academia recibe también a futbolistas de las canteras de equipos de Primera División, como el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Getafe, para preparar sus pretemporadas.
La presencia en la academia de jóvenes jugadores de primer nivel en España «demuestra el alto nivel formativo que hemos alcanzado», señala Óscar Calleja, el fundador y presidente de una entidad en la que juegan jóvenes futbolistas de más de 40 nacionalidades.
«El club es un motor de convivencia y dinamismo económico y apuesta por la ciudad y la excelencia», señala el Ayuntamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- La inversión estadounidense en la Costa del Sol, en máximos históricos
- Vuelven a sancionar a Djokovic por las obras ilegales de su vivienda en Marbella
- Los hombres me han puesto alfombras para que llegara al cargo
- Recurren la reconversión de la residencia Tiempo Libre en un hotel
- Starlite da la cara por los más necesitados
- Avistado en Marbella un pez luna, uno de los peces más grandes del mundo
- Marbella albergará el primer ‘pool club’ del mundo de la marca Solana
- Los Monteros, zona de parcelaciones