Vicente del Bosque, con el fútbol base de Marbella y San Pedro Alcántara

El seleccionador nacional Vicente del Bosque mostró, en un acto en San Pedro Alcántara, su apoyo al fútbol base del municipio.

El técnico con el que España ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 participó, en el Estadio Municipal Antonio Naranjo de la localidad marbellí, en la celebración del X aniversario de la Marbella Football Academy, una entidad en la que cada verano entrenan más de 500 jóvenes a través de diferentes actividades.

En las últimas semanas de agosto, la academia recibe también a futbolistas de las canteras de equipos de Primera División, como el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Getafe, para preparar sus pretemporadas.

La presencia en la academia de jóvenes jugadores de primer nivel en España «demuestra el alto nivel formativo que hemos alcanzado», señala Óscar Calleja, el fundador y presidente de una entidad en la que juegan jóvenes futbolistas de más de 40 nacionalidades.

«El club es un motor de convivencia y dinamismo económico y apuesta por la ciudad y la excelencia», señala el Ayuntamiento.

