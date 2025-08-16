Acumulaciones de basura en las calles del centro de Marbella en pleno verano

Bolsas de basura y residuos se acumulaban en los alrededores de las islas ecológicas de algunas de las calles del centro urbano de Marbella en pleno mes de agosto.

Entre los desperdicios se encontraban restos orgánicos, expuestos al sol veraniego de la Costa del Sol, y objetos como mobiliario abandonado; cartones de bebidas; cajas de cartón que, a su vez, contenían más residuos; envases de plástico; electrodomésticos; u objetos propios de playa, como una tumbona en mal estado.

«Cómo está la calle. Podrían tener más atención con la recogida de basura ahora que estamos en verano», señaló una vecina de avanzada edad que caminaba con ayuda de un andador y con dificultades para abrirse paso en la zona de la isla ecológica de la calle que alberga el futuro centro de salud Marbella Oeste, una de las afectadas por el hacinamiento de residuos.

«No sé si hoy (por ayer), al ser festivo, los recogerán», agregó.

Una escena similar a la calle del centro de salud se repetía en, al menos, tres vías más de una céntrica zona que alberga un gran número de edificios de viviendas residenciales y de negocios de restauración.

La situación en la que está parte de los contenedores soterrados del centro urbano de Marbella se suma al estado en el que se encuentran las islas ecológicas de San Pedro Alcántara, para las que los empresarios de la localidad reclaman un sistema de limpieza «efectivo», que incluya trabajos de desinfección y eliminación de malos olores y que en las zonas turísticas y comerciales de la localidad se ejecute a diario.

«Es fundamental que el municipio muestre excelencia en todos sus aspectos públicos, especialmente aquellos que afectan a la imagen y el bienestar de residentes y visitantes», señaló en julio el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro, Miguel Ángel Jiménez.

Ayuntamiento

El Ayuntamiento anunció en abril que había culminado la renovación de la flota de limpieza, de unos 140 camiones, con la incorporación de siete vehículos especializados; e informó a inicios de agosto de que había incorporado cien papeleras de gran capacidad para reforzar la recogida de residuos en el municipio.

«Mejoramos el espacio público para hacer una localidad más limpia, accesible y sostenible», señaló entonces el Ayuntamiento.

Por otra parte, el PSOE denuncia el estado de abandono en el que, a su juicio, se encuentra la zona residencial de Las Albarizas, con solerías en mal estado, jardineras secas o suciedad en la vía pública.

