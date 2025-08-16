Ocio
Proyecciones de cine al aire libre en Marbella y San Pedro Alcántara
La primera proyección se desarrollará el 22 de agosto en la playa sampedreña La Salida con la película ‘Tadeo Jones 3’.
Marbella y San Pedro Alcántara acogerán dos proyecciones de cine gratuitas al aire libre en una iniciativa que se incluye en el programa municipal ‘Verano Joven’.
La primera proyección se desarrollará el 22 de agosto en la playa sampedreña La Salida con la película ‘Tadeo Jones 3’.
El 29 de agosto, el parque del Mediterráneo, en Marbella, albergará la proyección de la producción ‘Súper Mario Bros’. Ambas proyecciones, que comenzarán a las 21.00 horas, son una prueba que el Ayuntamiento realiza para, en función de la respuesta del público, dar continuidad a la iniciativa y ampliarla con otros títulos.
«Con esta actividad, queremos dar respuesta a una demanda de la ciudadanía. Aunque se dirige a la juventud, también se ha pensado en las familias, seleccionando títulos aptos para todos», señala el concejal de Juventud, Alejandro González.
El teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, destaca que «con este ciclo de cine se recupera una bonita tradición y se responde a la demanda de las familias de contar con más opciones de ocio y al aire libre».
