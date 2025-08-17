Alejandro Galán o Agustín Tapia, en un torneo de pádel en Marbella

Marbella albergará del 18 al 20 de septiembre el torneo de pádel Reserve Cup, que se disputará por primera vez en España.

El torneo se desarrollará en las instalaciones del hotel Puente Romano y reunirá a las figuras mundiales Alejandro Galán, Agustín Tapia, Arturo Coello, Miguel Yanguas, ‘Coki’ Nieto, Pablo Cardona y Javier Garrido en dos equipos de élite.

La competición se disputó por primera vez en 2024 en Miami. Tras repetir sede en la ciudad estadounidense a inicios de año, Marbella se convertirá en la segunda parada de la edición de 2025 de un torneo cuya organización busca su expansión internacional.

«Este torneo es más que una competición de élite; se trata de crear experiencias inolvidables, dentro y fuera de la pista, y de reunir a una comunidad global que está impulsando este deporte», señala el fundador y CEO de Reserve Padel, Wayne Boich.

El jugador de baloncesto de la liga NBA, Jimmy Butler, presidente honorífico del torneo, destaca que «la pasión por el pádel en Marbella es auténtica y estoy seguro de que éste será el evento más emocionante que hemos organizado».