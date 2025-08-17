Ocio
IU tacha de «caos» la organización del evento de Manuel Carrasco en Marbella
El artista empezó el concierto 45 minutos más tarde para que los asistentes pudieran llegar
IU tachó ayer de «nefasta» la organización que hizo el jueves el Ayuntamiento de Marbella del concierto de Manu Carrasco y que convirtió el municipio durante horas en un «caos».
La coalición de izquierdas aseguró que el Consistorio no previó un dispositivo de transporte público que facilitara el acceso de los asistentes a un concierto con un aforo para 30.000 personas que se celebró en la finca La Caridad, a las afueras de San Pedro Alcántara, en pleno verano; ni obligó a los organizadores del evento a contar con un plan de movilidad.
El artista onubense comenzó la actuación 45 minutos después de la hora prevista para dar tiempo a los asistentes a acceder a la finca que estuvo vinculada al exasesor de urbanismo del GIL José Antonio Roca y que la Justicia le expropió.
«La situación del jueves deja patente la negligencia del PP, que tiene la ciudad colapsada porque es incapaz de apostar por un modelo de movilidad que priorice el transporte público», señala el coordinador de IU, Manuel Núñez.
«La finca está situada en una zona (entre San Pedro Alcántara y el distrito de Nueva Andalucía) que no está adecuada para absorber el número de vehículos privados que acceden a estos eventos, lo que se traduce en colapsos y caos absolutos en el municipio. Mucho menos en épocas en las que el flujo del tráfico habitual del verano es mucho mayor», señaló Núñez.
El artista ElRow actuará el próximo sábado en la finca La caridad, también ante una afluencia que, según las previsiones del Ayuntamiento, de 30.000 personas.
