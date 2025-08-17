Sorprenden a cuatro jóvenes con 410.000 € en efectivo en un control en Marbella

La Policía Nacional investiga el origen de algo más de 410.000 euros en efectivo que portaban cuatro personas que circulaban en dos coches por Marbella en plena noche. La actuación, llevada a cabo durante un control, finalizó con el dinero intervenido mientras se determina la procedencia, puesto que los portadores, todos españoles, dieron versiones contradictorias sobre la misma y no cumplían los requisitos legales para portar semejante cantidad de dinero.

Ocurrió sobre las 00.15 horas del pasado martes en una vía de la zona norte del núcleo de San Pedro Alcántara donde la Policía Nacional había establecido un punto de control de vehículos. Los conductores de dos coches que circulaban muy juntos reaccionaron de forma extraña al ver el dispositivo y los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) no dudaron en darles el alto. Los cuatro ocupantes, dos jóvenes por coche, fueron identificados como vecinos de Córdoba y la inspección de los turismos culminó con el hallazgo de más de 200.000 euros en una mochila que había en el primer turismo y una cantidad algo superior en dos bolsas que el segundo portaba en el maletero. El total superaba los 410.000 euros, la mayoría en billetes de 50.

Al exceder el límite de 100.000 euros en efectivo con los que se puede circular por territorio nacional sin tener que dar cuenta a Hacienda, los agentes solicitaron el comprobante que la Agencia Tributaria emite para movimientos de medios de pago superiores a dicho tope, pero no lo tenían. Y preguntados por el origen y destino del dinero, unos dijeron que era para la compraventa de oro y otros, para la compraventa de antigüedades. Los cuatro hombres fueron trasladados a dependencias policiales, donde fueron testigos del conteo del dinero y se les comunicó mediante acta que quedaría en depósito judicial hasta que la investigación policial aclare la procedencia.

Cuánto dinero se puede llevar

En España no hay un límite de dinero que se pueda transportar, pero sí hay que declararlo a partir de cierta cantidad. Para luchar contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, la ley 10/2010 establece ese límite en los 100.000 euros cuando los medios de pago se desplazan por territorio nacional. Si se quiere cruzar una frontera y acceder a otro país, incluido el espacio Schengen, la cantidad máxima es de 10.000 euros. En ambos casos se debe declarar a través del formulario S1, que se puede presentar con certificado digital o cl@ve pin a través de la web de la Agencia Tributaria. También se puede tramitar presencialmente en las oficinas de la AEAT en el banco del interesado.

