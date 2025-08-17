Denuncian un incendio provocado para dañar el patrimonio de la Hermandad del Calvario de Marbella

Un incendio se declaró en la noche del viernes en el parque del Calvario, un espacio forestal ubicado en el centro urbano de Marbella.

El fuego calcinó parte del recinto forestal, pero la intervención de los efectivos de bomberos y agentes de la Policía Local hizo que las llamas no se propagaran hasta la capilla de la Hermandad del Calvario, que se encuentra en el interior del parque.

La Junta de Gobierno del colectivo religioso sostiene que el incendio fue «provocado» y que la proximidad de las llamas a la capilla puso en un «serio riesgo» su patrimonio.

«Desde la Hermandad condenamos y denunciamos enérgicamente este tipo de actos que atentan no sólo contra el patrimonio religioso y cultural, sino también contra un espacio verde emblemático y de gran valor para los vecinos y los visitantes de Marbella», señala la Junta de Gobierno de la Hermandad.

El colectivo agradece la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, que permitió evitar «consecuencias mayores»; y subraya su «compromiso con la defensa, cuidado y protección del parque del Calvario, que forma parte de la historia y el día a día de la Hermandad y de la ciudad».

El incendio en las inmediaciones de la capilla de la Hermandad del Calvario se suma a los hurtos que han sufrido diferentes colectivos religiosos del municipio en los últimos meses.

El grupo parroquial Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de Lágrimas del Carmen denunció a finales de julio el robo en el lampadario de su parroquia y diferentes daños contra su patrimonio sacro, entre ellos el intento de robo del fajín de la imagen titular, un elemento de especial carga simbólica y de devoción para los integrantes de la Hermandad.

El grupo parroquial tachó el hurto de «falta de respeto» contra su imagen sagrada y el trabajo de los feligreses y pidió a las autoridades que adopte «las medidas necesarias» para evitar sucesos similares.

A finales de abril, la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen denuncio el robo de dinero en metálico y joyas de gran valor material y sentimental, como una cadena de oro, en una capilla ubicada en el puerto pesquero La Bajadilla, una de las más emblemáticas del municipio.

La Policía Nacional informó días después de que, tras analizar unos vestigios, había identificado y detenido a una mujer de 25 años que ya había ingresado en prisión por su presunta responsabilidad en los hurtos en la capilla de la Virgen del Carmen.

