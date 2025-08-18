Solidaridad
Ayuda municipal de 25.000 euros para la asociación Principito
El Ayuntamiento de Marbella y la asociación Principito, que atiende a más de 150 menores con trastorno del espectro autista, han firmado un convenio de colaboración por el cual el colectivo social recibirá una subvención por un importe de más de 25.000 euros este año.
La asociación, cuya sede se encuentra ubicada en San Pedro Alcántara, desarrolla una labor integral que abarca desde las terapias directas con psicólogas y logopedas hasta el asesoramiento a las familias y la formación en los centros educativos.
«Mantenemos unas cuotas reducidas para no agravar la economía de las familias, que ya asumen importantes gastos en terapias», señala la presidenta de la asociación, Virginia García.
«Contar con esta subvención es un respiro que nos permite seguir trabajando. Atendemos a la familia completa, intentamos guiarlos, acompañarlos y también colaboramos con sus colegios e institutos para abarcar todo el entorno del menor», agrega.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado la «labor indispensable» que ofrece la asociación Principito.
