Llega a la Costa del Sol el primer local de desayuno turco sin límite de Europa

Degustar un desayuno turco completo y repetir tantas veces como el comensal quiera o pueda sólo es posible hacerlo, de momento, en una comarca en Europa, la Costa del Sol.

La empresa Bazlama, especializada en la gastronomía de turca, ha abierto en Estepona el primer restaurante en Europa -con el mismo nombre que la sociedad- que ofrece por primera vez el popular desayuno de aquel país y que se puede solicitar también en horario de tarde y tantas veces como el cliente lo desee.

El establecimiento, ubicado entre Marbella y Estepona y que abre sus puertas de martes a domingo de 10.00 a 00.00 horas, cuenta también en su carta con menús turcos específicos con ‘gozleme’ y ‘mezze’.

El desayuno turco completo se elabora con ingredientes frescos de origen local -las frutas y verduras son ecológicas y proceden de una pequeña granja familiar de la zona y otros productos tienen su origen en la Costa del Sol- y recetas familiares que han pasado de generación en generación.

Incluye té turco, huevos, panes tradicionales, quesos, mermeladas y platos calientes, todo servido fresco en la mesa.

Los menús de ‘gozleme’ y ‘mezze’ se sirven de 10.00 a 18.00 horas y el local cuenta también con bebidas, cócteles y un menú nocturno con diferentes platos de gastronomía turca tradicional.

«Estamos muy orgullosos de ofrecer una gran experiencia culinaria en esta zona del sur de Europa», señala Salmeh Moravvej que, junto a su hermana Sarah, gestionan el local, ubicado en la zona de El Paraíso y que genera 19 empleos, con la previsión de aumentar la plantilla una vez que amplíen el horario de apertura.

La firma Bazlama, una empresa familiar especializada en recetas tradicionales, abrió su primer establecimiento en la ciudad turca de Cesme en 1992. En la actualidad, cuenta con seis restaurantes en aquel país, otro en Dubái y el recientemente inaugurado de Estepona y tiene previsiones de abrir otro más en Londres.

«Mi hermana y yo nos unimos al fuerte equipo de liderazgo femenino (la empresa Bazlama la dirigen una madre y su hija) abriendo el primer restaurante de Europa y estamos encantadas de presentar esta exquisita y saludable cocina en esta zona», señala Sarah Moravvej.

«Nos encantó la comida de Bazlama, la experiencia y todo su concepto. Nos pareció que era algo que faltaba en la Costa del Sol. La comida y la hospitalidad turcas son excepcionales y merecen ser más conocidas. Bazlama te transporta a Turquía», agrega.