La playa El Cable alberga el sábado una travesía a nado popular

Marbella albergará el sábado la V edición de la Travesía a Nado ‘Ciudad de Marbella’, en la playa El Cable, una de las más populares del municipio, y que reunirá a nadadores de todas las edades.

El evento, que organiza el Club Natación Marbella, mantiene un límite máximo de 300 inscripciones y, hasta ayer, contaba ya con cerca de 200 nadadores registrados.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves y se realizarán de forma telemática.

La jornada contará con diferentes recorridos adaptados a las características de cada categoría de nadadores.

Se disputará una prueba de habilidades de cien metros, dirigida a los más pequeños; una travesía infantil y adaptada de 350 metros; y dos modalidades para adultos, una travesía corta, de 1.300 metrso, y la travesía larga, de 2.400 metros.

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, estará abierto a participantes desde la categoría prebenjamín hasta veterano B, es decir, mayores de 61 años.

La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la prueba en el establecimiento de playa Playa Padre a partir de las 8.15 horas y hasta 30 minutos antes del inicio de cada carrera.

La primera salida será la travesía corta, a las 10.00 horas; la segunda, a travesía larga, que comenzará a las 10.15; mientras que la prueba infantil se disputará a las 12.00 horas y la de habilidades, a las 12.30 horas.

Los participantes recibirán de regalo un gorro conmemorativo.