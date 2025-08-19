Accidente
Fallece un joven de 17 años en un accidente de tráfico ocurrido anoche en Marbella
El suceso ha tenido lugar en la Avenida Juan Carlos I del municipio
Un joven de 17 años ha perdido la vida esta pasada noche en un accidente de tráfico ocurrido en Marbella (Málaga), según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.
Un ciudadano llamó al teléfono 112 a las 23.40 horas para indicar que había un chico herido en la calzada junto a una moto, en la Avenida Juan Carlos I, en la zona de Los Monteros. El centro de coordinación activó a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
Los servicios médicos han confirmado al 112 el fallecimiento del joven, de 17 años. No ha trascendido más información sobre cómo se ha producido este suceso.
