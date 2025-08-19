Marbella externaliza el servicio de limpieza de los mercados municipales

El Ayuntamiento de Marbella externalizará durante un año el servicio de limpieza de los tres mercados municipales por cerca de 226.000 euros

La adjudicación del servicio se ha distribuido en tres lotes, el primero de los cuales ha sido el de la limpieza del Mercado Central, en Marbella, cuyo coste para las arcas municipales será de unos 146.000 euros.

El coste del servicio del mercado municipal ubicado en el barrio de Divina Pastora, también en Marbella, rondará los 46.500 euros; y el situado en San Pedro Alcántara, los 33.000 euros.

El Ayuntamiento externaliza el servicio al carecer de medios, como maquinaria y productos específicos, para garantizar la limpieza, desinfección e higiene en recintos en los que se manipulan pescados, carnes, frutas y verduras.

«El Ayuntamiento no dispone de recursos humanos y materiales especializados» para realizar las actuaciones de limpieza necesarias para garantizar la higiene en unos espacios en los que se comercializan alimentos, señala un escrito correspondiente al expediente de formalización del contrato del servicio, que ejecutará una pyme.

«Hay que tener en cuenta también aquellos trabajos que no son previsibles, pero que requieren una actuación inmediata por parte de estos servicios, por lo que no habría suficiente personal para acometer estos trabajos por lo que el Ayuntamiento no dispone de persona suficiente para su ejecución», agrega el escrito.

El Mercado Municipal de Marbella experimentó en junio actuaciones para instalar un nuevo sistema de climatización integral.

Las actuaciones sirvieron para sustituir ocho unidades del sistema de climatización por nuevos equipos y reparar fugas en los conductos de chapa e instalar filtros, medidores de energía y carga de gas.

Las mejoras buscaban dar respuesta a diferentes deficiencias que producían fugas en los conductos.

Los trabajos requirieron el uso de grúas de gran tonelaje para la retirada de antiguas máquinas y la instalación simultánea de ocho nuevas, que fueron ubicadas en la azotea del edifico.

Tras la colocación de los nuevos equipos, se instalaron los filtros, medidores de energía eléctrica y térmica, la carga de gas refrigerante y la limpieza de los conductos y reparación de las fugas detectadas.

«La incorporación de la nueva maquinaria permitirá garantizar un ambiente climatizado y confortable», asegura el Ayuntamiento.