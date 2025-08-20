Sin autobuses lanzadera para el concierto de ElRow en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella descartó habilitar autobuses lanzaderas para facilitar el sábado el acceso del público al festival ElRow, que albergará la finca La Caridad, en San Pedro Alcántara, y que cuenta con un aforo previsto para 30.000 personas.

El uso de autobuses lanzaderas será una medida que el Ayuntamiento estudiará en el futuro para mejorar la movilidad en eventos que atraen a a grandes cantidades de público, pero para el festival del sábado «no es posible», según señaló el portavoz municipal, Félix Romero.

El portavoz municipal destacó las características de la finca La Caridad para albergar eventos multitudinarios, pero admitió «el problema de la red viaria» que discurre en el entorno del recinto, de 80.000 metros cuadrados de superficie y expropiada por la Justicia al exasesor de Urbanismo del GIL, José Antonio Roca, tras una sentencia.

Marbella, San Pedro Alcántara y buena parte de la Costa del Sol sufrieron en la noche del pasado jueves grandes retenciones de tráfico debido a las dificultades que encontraron miles de personas que asistían a un concierto de Manuel Carrasco, también en La Caridad y con un aforo previsto para 30.000 personas.

El artista onubense comenzó su actuación 45 minutos más tarde de la hora prevista y pidió al público disculpas a través de sus redes sociales por los «accesos complicados» a la finca.

El PSOE lamentó el «caos circulatorio en el que quedaron atrapadas miles de personas» debido a la falta de un refuerzo del transporte público; mientras que IU criticó el «colapso» que vivió Marbella al carecer el evento de un modelo de movilidad que priorice el transporte público.

El Ayuntamiento asegura que el colapso se debió al tráfico habitual del verano en Marbella y varios accidentes que se registraron en la autovía A-7.

