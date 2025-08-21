El desalojo de los ‘okupas’ de Puerto Rico de Marbella, a la espera del permiso judicial

La tramitación administrativa para que el Ayuntamiento de Marbella recupere la finca de Puerto Rico Bajo, ocupada de forma ilegal desde 2021 por una asociación ambientalista, afronta un último trámite que se solventará en los tribunales.

El Consistorio está a la espera de contar, tras el periodo veraniego, con la autorización judicial del desalojo, el documento que certifica que los derechos de la asociación medioambientalista Mar Puro han estado garantizados durante el procedimiento administrativo iniciado por el Ayuntamiento para liberar la finca de titularidad municipal, uno de los recintos forestales más populares de Marbella y en la que los vecinos celebraban el Día del Tostón cada 1 de noviembre hasta su ocupación al margen de la legalidad.

Una vez que el Ayuntamiento cuente con el permiso de la autoridad judicial se fijará la fecha del desalojo de la asociación ambientalista. Antes de ejecutar la expulsión, el Ayuntamiento requerirá al colectivo naturalista que abandone la parcela que ocupa en precario. De no hacerlo, materializará el desalojo.

«Queremos lograr que el próximo Tostón se celebre en Puerto Rico Bajo», señala el portavoz municipal, Félix Romero, que señala que, tras años de presencia del colectivo ambientalista en una finca en la que ha desarrollado actividades vinculadas con la naturaleza, el equipo de gobierno desconoce la situación en la que se encuentra el terreno.

El Ayuntamiento culminó a inicios de año el proceso administrativo para liberalizar la zona forestal de Puerto Rico Bajo, por lo que la obtención de la autorización judicial es el último requisito antes de ejecutar el desalojo.

Un parque periurbano

El Ayuntamiento abonó cerca de 380.000 euros para adquirir, a través de una expropiación, la zona baja de Puerto Rico con el objetivo de integrarla en el proyecto de creación de un parque forestal periurbano al norte de Marbella de unos 400.000 metros cuadrados de superficie.

El recinto forestal estará integrado, según el proyecto inicial del Consistorio, por Puerto Rico Bajo, una finca de unos 30.000 metros cuadrados de superficie; la parcela de Puerto Rico Alto, cuya extensión ronda los 340.000 metros cuadrados; y una parcela adyacente de unos 20.000 metros cuadrados.

La adquisición de la mitad de la superficie de Puerto Rico Alto le costó al Ayuntamiento cerca de tres millones de euros, mientras que la tercera parcela que se sumará al proyecto ya era municipal.

