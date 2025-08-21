El PSOE pide mejorar la limpieza en el barrio de Miraflores de Marbella

El PSOE pide al equipo de gobierno que mejore la limpieza en Miraflores ante el estado de abandono en el que, según la formación socialista, se encuentra una de las barriadas más populares de Marbella.

La dejadez en la que está la barriada ha provocado que las solerías de algunas calles se hayan desplazado de su lugar, lo que ha provocado caídas de los vecinos, denuncian.

La portavoz de la formación socialista, Isabel Pérez, insta a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y al concejal de Limpieza, Diego López, a que «se den una vuelta por el barrio» para conocer de primera mano su estado.

«Pedimos a Muñoz que no abandone Marbella, vista cómo la tiene en estos momentos. Que no la abandone en verano ni en el resto del año», señala Pérez a través de un a grabación de un minuto de duración difundido a través de las redes sociales de la formación socialista.

«Muñoz tiene que visitar los barrios y ponerse a trabajar. Su finalidad como alcaldesa y (de López) como delegado de Limpieza debe ser el bienestar de los vecinos y eso es algo que no están haciendo», indica la portavoz socialista.

