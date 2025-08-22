Más de 1.600 alumnos visitan el Aula Ambiental de la Mancomunidad

Más de 1.600 alumnos de educación Primaria y Secundaria de centros escolares ubicados en la Costa del Sol visitaron el Aula Ambiental ubicada en el Complejo Ambiental de la comarca, ubicado en Casares y que pertenece a la Mancomunidad de Municipios, durante el curso académico 2024-2025.

El Aula Ambiental ha recibido también más de 400 visitas entre alumnos de la UMA; técnicos medioambientalistas del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Arabia Saudí; usuarios del colectivo social Aprona, que ayuda a personas con discapacidad y está ubicado en Estepona; usuarios de centros de mayores de la Costa del Sol; o alumnos de escuelas de hostelería.

El Aula Ambiental es un centro pionero que ofrece una experiencia educativa novedosa a través de herramientas no formales, como la resolución de desafíos y el descifrado de enigmas en un entorno cooperativo e interactivo en el que los alumnos aprenden mediante el juego.

El centro educativo recibió en 2023 por su diseño el Premio de Andalucía de Medio Ambiente en categoría de ‘Educación y Sensibilidad Ambiental’, que concede el Gobierno autonómico.

Los estudiantes conocen, a través de una sala inmersiva con tecnología en tres dimensiones, el recorrido que realizan los residuos desde que son recogidos por los camiones del servicio de reciclado hasta que se clasifican en el Complejo Ambiental para su reutilización.

Una proyección en realidad virtual con gafas en tres dimensiones introduce a los alumnos en el interior de la planta ubicada en Casares y recorre todas sus fases.

Visita

La visita, de unas dos horas de duración, continúa en una segunda sala interactiva con diversas actividades en las que los estudiantes conocen, a través de juegos, conceptos como la recogida selectiva, la maquinaria de la planta ambiental con la que se separan los distintos materiales, la importancia de separar residuos en casa, el valor de los residuos, la autosuficiencia energética del complejo ambiental o cómo es el vertedero.

El Aula Ambiental cuenta con juegos interactivos y simuladores, como un Scalextric en el que los alumnos generan la energía con bicicletas estáticas para mover los vehículos, que son unos camiones de la basura.

«Desde que se anunció su apertura, se han agotado las citas previstas y miles de escolares han tomado contacto, por primera vez, con la economía circular. Los niños hacen cambiar los hábitos de consumo en las familias», señala el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña.